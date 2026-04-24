Το “Τρένο με τις κούκλες” ζωντανεύει στο Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας

Το βαγόνι παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας στην Πειραματική Σκηνή με σκοπό τη μετατροπή του σε έναν ζωντανό πολιτιστικό χώρο, ανοιχτό σε επισκέπτες όλων των ηλικιών. Εκεί εκτίθεται μια ξεχωριστή συλλογή θεατρικών κουκλών διαφόρων ειδών και μεγεθών, που έχουν πρωταγωνιστήσει σε παραστάσεις της ομάδας κουκλοθεάτρου του συλλόγου, δίνοντας ζωή σε αγαπημένους ήρωες. Μέρος της συλλογής, μεταξύ αυτών και ο θίασος του «Δον Κιχώτη», έχει παρουσιαστεί σε πανελλήνιες εκθέσεις θεατρικής κούκλας επαγγελματικών θιάσων της UNIMA HELLAS, στο Μουσείο Μαρίκας Κοτοπούλη, σε συνεργασία με τον Δήμο Ζωγράφου. Οκτώ μικρές θεατρικές σκηνές που έχουν στηθεί στα παράθυρα του βαγονιού αφηγούνται μαγικές και παραμυθένιες ιστορίες, όπως «Η Μηλιά» του Εμμανουήλ Ροΐδη, «Το δώρο της παπλωματούς» του Τζεφ Μπριμπό, «Ο εγωιστής γίγαντας» του Οσκαρ Ουάιλντ, «Το ταξίδι του Φερεϋντούν» του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου, «Ενας γάτος με μεγάλη καρδιά» της Χριστίνας Δίμιζα, «Η φάλαινα που ήθελε να αδυνατίσει» του Σέργιου Σοφικίτη, «Οι περιπέτειες του Οδυσσέα» του Μίμη Κουγιουμτζή (σε μουσική Χρήστου Λεοντή), «Δον Κιχώτης» του Μιγκέλ Θερβάντες, «Πινόκιο» του Κάρλο Κολόντι, καθώς και το παραδοσιακό παραμύθι «Η Πούλια και ο Αυγερινός» σε διασκευή της Ξένιας Καλογεροπούλου.

Οι κούκλες, κατασκευασμένες με ποικίλες τεχνικές -δακτυλόκουκλες, γαντόκουκλες, μαρότες, επιτραπέζιες κούκλες, γιγαντόκουκλες και μαριονέτες - είναι χειροποίητες δημιουργίες από ξυλοπολτό, χαρτί, ύφασμα, ξύλο, μέταλλο και αφρολέξ. Φορούν εντυπωσιακά κοστούμια και «περιμένουν» τους επισκέπτες, μικρούς και μεγάλους, να τις θαυμάσουν, να τις ζωντανέψουν και να ακούσουν τις ιστορίες τους. Το «Τρένο με τις κούκλες» δέχεται οργανωμένες σχολικές επισκέψεις (πρωινές ώρες) καθώς και επισκέψεις κοινού τα Σαββατοκύριακα, κατόπιν ραντεβού, μέσω επικοινωνίας στα τηλέφωνα 6977437279 και 6945162239 ή στο email: pei.ski.kal@gmail.com. Το «Τρένο με τις κούκλες» εγκαινιάστηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου. Μετά τα εγκαίνια, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου Γιάννης Μπάκας, ο οποίος ξεναγήθηκε στον χώρο και, σύμφωνα με ενημέρωση της Πειραματικής, δεσμεύτηκε για την παραχώρηση επιπλέον βαγονιού με στόχο την επέκταση της συλλογής, καθώς και για την υλοποίηση απαραίτητων εξωτερικών παρεμβάσεων, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις και κατά τους θερινούς μήνες. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό πόλο έλξης.