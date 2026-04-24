“Open day” για γνωριμία με το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας (βίντεο)

Τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τους ανθρώπους, τις εγκαταστάσεις και το διδακτικό πρόγραμμα του Μουσικού Σχολείου Καλαμάτας “Μαρία Κάλλας” στην “Open day”, που διοργανώνεται την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Η “Open day” διοργανώνεται ενόψει την περιόδου αιτήσεων εγγραφών, που θα γίνουν ηλεκτρονικά κατά τη διάρκεια του Μαϊου, ενώ οι εξετάσεις θα γίνουν εντός του Ιουνίου μετά τη λήξη των μαθημάτων των δημοτικών σχολείων.

Χθες σε συνέντευξη Τύπου για την “Open day” μίλησαν ο διευθυντής Θωμάς Παλάντζας, ο υποδιευθυντής Σπύρος Σπύρης, ο εκπαιδευτικός Σταύρος Βόλλαρης και η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ελένη Καλογερέα.

* Παράλληλα το Μουσικό Σχολείο καλεί το κοινό στην εαρινή συναυλία των μουσικών του συνόλων την Πέμπτη 30 Απριλίου στις 8:30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του σχολείου.