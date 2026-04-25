13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος: Η «Ελένη» του Ευριπίδη παρουσιάστηκε χθες στην Αρχαία Μεσσήνη

Στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης παρακολούθησαν την παράσταση μαθητές από το Δημοτικό Σχολείο Κερίου Ζακύνθου, το 1ο Γυμνάσιο Παλαμά, το Γυμνάσιο Διαβολιτσίου, το Γυμνάσιο Εκπαιδευτηρίων Μπουγά, το Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας και το 16ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, καθώς και γονείς των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «Σύγχρονη Παιδεία», δημιουργώντας μια θερμή και ζωντανή ατμόσφαιρα. Μετά το τέλος της παράστασης, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Αθανασακόπουλος απένειμε στους μαθητές της θεατρικής ομάδας το έμβλημα του φεστιβάλ και τις αναμνηστικές διακρίσεις, αναγνωρίζοντας τη συμμετοχή, την προσπάθεια και τη δημιουργική τους έκφραση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ»

Σκηνοθεσία: Μελίνα Μαρνέρου (Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής), Σκηνικά: Γεωργία Καλύβα (Καλλιτεχνικών), Κοστούμια: Μελίνα Μαρνέρου (Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής), Μουσική Επιμέλεια: Βενέτα Σώζου (Μουσικός), Χορογραφία: Μελίνα Μαρνέρου (Καθηγήτρια Θεατρικής Αγωγής). Μπούρλη Κωνσταντίνα - Μουσικός, διδασκαλία Χορικών. Διανομή ρόλων: Ελένη: Μαραγκού Στεφανία, Χορός: Υπηρέτης- Λίτου Ελπίδα, Χορός: Γερόντισσα- Μπακοδήμου Φοίβη, Χορός: Θεονόη- Περάκη Φραγκίσκα, Αγγελιοφόρος Α’: Θεοκλύμενος- Τσάλιος Ιάσονας,

Χορός: Βασιλική Γιούτελη, Χορός: Σαββίνα Πατρίκη, Τεύκρος- Αγγελιοφόρος Β’: Γρυμανέλης Κωνσταντίνος, Χορός: Διόσκουρος- Κιούσι Τζάνετ, Χορός: Καραγιάννη- Μαρία Ελένη.

«ΧΟΗΦΟΡΟΙ» ΤΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Το Φεστιβάλ συνεχίζεται την Τρίτη 28 Απριλίου με την παράσταση «Χοηφόροι» του Αισχύλου (στα ισπανικά) από το Teatro Balbo της Ισπανίας. Η τραγωδία, που αποτελεί το δεύτερο μέρος της «Ορέστειας», της μοναδικής σωζόμενης αρχαίας τριλογίας (Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμενίδες), αντλεί τον τίτλο της από τις χοές, δηλαδή τις προσφορές τιμής προς τους νεκρούς. Το έργο αφηγείται την επιστροφή του Ορέστη στο Άργος, συνοδευόμενο από τον πιστό του φίλο Πυλάδη, με σκοπό να τιμήσει τον τάφο του πατέρα του και να εκδικηθεί τη δολοφονία του. Στον τάφο συναντά την αδελφή του Ηλέκτρα και τον χορό των χοηφόρων, αποκαλύπτει την ταυτότητά του και, με τη δική τους συμπαράσταση, θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του, οδηγούμενος στη δολοφονία της Κλυταιμνήστρας και του Αιγίσθου.