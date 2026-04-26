«Υπόθεση στην οδό Λουρσίν» από την Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Φιλοπροόδων Ζαχάρως

Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Φιλοπροόδων Ζαχάρως ανεβάζει τη θεατρική παράσταση «Υπόθεση στην οδό Λουρσίν» του Ευγένιου Λαμπίς, σε σκηνοθεσία Τζένης Μπίθα. Η πρεμιέρα έγινε την Παρασκευή στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Ζαχάρως.

Η ομάδα αριθμεί περίπου 20 μέλη, διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών καταβολών, και υπό τη σκηνοθεσία του Μεσσήνιου Βασίλη Φλώρου έχει ήδη παρουσιάσει πέντε θεατρικές παραστάσεις στο ενεργητικό της.

Οι παραστάσεις για την «Υπόθεση στην οδό Λουρσίν» θα συνεχιστούν στις 26, 27 και 30 Απριλίου, καθώς και στις 1 και 2 Μαΐου, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Στο Παρίσι μια φορά... Στο σπίτι του Πιέρ και της Νορίν Λαμπίς, καταφθάνει και φιλοξενείται το φιλικό ζευγάρι, Αύγουστος και Πωλέτ Φεϋντώ. Η οικονόμος του σπιτιού Ιουστίνη, η υπαστυνόμος Σαρντού, ο αρχηγός της αστυνομίας και πατέρας της Νορίν, Μαριβώ, ένα γαλλικό μπουλντόγκ, - η Μαριλού -, ο φόνος μιας χορεύτριας στην κακόφημη συνοικία της οδού Λουρσίν και μια σπάνια ασθένεια, η κολάψους αναγραμμάτικους, μπλέκουν τους πάντες σε μια ατέλειωτη παρεξήγηση, γεμάτη κωμικές καταστάσεις, άφθονο γέλιο και δολοφονίες μυστήριο. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία, σύγχρονη, με ωραίο, έξυπνο και καλόγουστο σενάριο με παράξενες συμπτώσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και γρήγορη δράση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν: Ιουστίνη: Πόπη Μανιάτη. Υπαστυνόμος Σάρντου: Βερόνικα Αβραμοπούλου. Νορίν Λάμπις: Νότα Κατσάκου. Πιέρ Λάμπις: Γιώργος Καλατζαντωνάκης. Πολέτ Φεύντω: Μαρία Μακρυγιάννη. Αύγουστος Φεύντω: Γιάννης Καδόγλου. Ρεπόρτερ: Σοφία Παναγοπούλου – Σωτηρία Κυριακοπούλου. Σαμάνθα: Ιωάννα Μοίρα. Μαριβώ: Παναγιώτης Μπηλιώνης. Σκηνοθεσία – Θεατρική Προσαρμογή: Τζένη Μπίθα. Σκηνογραφία: Βερόνικα Αβραμοπούλου – Τζένη Μπίθα. Επιμέλεια και Κατασκευή Σκηνικών: Δημήτρης Νικολόπουλος – Χρήστος Ζήρος. Ενδυματολογία: Μέλη της Θεατρικής Ομάδας. Επιμέλεια Ήχων – Ηχοληψία: Τζένη Μπίθα. Χειρισμός Φωτισμού: Δημήτρης Νικολόπουλος. Τηλέφωνα για πληροφορίες: 6930536888 και 6987450484.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΛΑΜΠΙΣ

Ο Γάλλος δραματουργός (1815-1888) προέρχεται από εύπορη αστική οικογένεια. Ξεκινά σπουδές Νομικής, ενώ παράλληλα δημοσιεύει σε μικρά περιοδικά σύντομα διηγήματα και άρθρα. Έπειτα από την έκδοση μερικών θεατρικών έργων του γράφει το μοναδικό του μυθιστόρημα, "La Clef des champs" (1839), και γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία στο είδος της φαρσοκωμωδίας (βωντβίλ): ελαφρές κωμωδιούλες που συνδυάζουν χορευτικά μπαλέτα και τραγούδια σε ύφος λαϊκό. Δημοσιεύει κοντά στα εκατό θεατρικά έργα σε συνεργασία με άλλους συγγραφείς. Έργα του: "Το ταξίδι του κυρίου Περρισόν" (1860), "Στάχτη στα μάτια" (1861).

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΔΑΣ

Η «Υπόθεση στην οδό Λουρσίν» του Ευγένιου Λαμπίς είναι μια ξεκαρδιστική, σύγχρονη κωμωδία που ακροβατεί ανάμεσα στην παρεξήγηση και το μυστήριο. Πρόκειται για μια φαρσοκωμωδία που τιμά την παράδοση του μεγάλου Γάλλου δραματουργού, συνδυάζοντας το έξυπνο σενάριο με την ανατρεπτική διάθεση. Μέσα από τη σκηνοθετική μας ματιά και τη θεατρική προσαρμογή, θελήσαμε να αναδείξουμε τον ρυθμό και την κωμική υπερβολή αυτών των χαρακτήρων που παλεύουν να βγουν αλώβητοι από το απόλυτο χάος. Η Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου Φιλοπροόδων Ζαχάρως , πιστή στο ραντεβού της με τον πολιτισμό από το 2012, σας προσκαλεί να γίνετε μέρος αυτής της «αστυνομικής» περιπέτειας. Σας περιμένουμε για να ανακαλύψουμε μαζί τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ στην οδό Λουρσίν!

Τζένη Μπίθα

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Συλλόγου Φιλοπροόδων Ζαχάρως δημιουργήθηκε το 2012 από μια παρέα ανθρώπων με κοινό στόχο την επαφή με τον κόσμο του θεάτρου και την καλλιτεχνική τους έκφραση. Μέσα από βιωματικά εργαστήρια, μαθήματα θεατρικού παιχνιδιού, συζητήσεις και τη διοργάνωση σεμιναρίων, η ομάδα δεν επιδίωξε μόνο τη δημιουργική έκφραση των μελών της, αλλά και την ενίσχυση της πνευματικής καλλιέργειας και την προώθηση του πολιτισμού στην τοπική κοινωνία της Ζαχάρως. Σήμερα αριθμεί περίπου 20 μέλη διαφορετικών ηλικιών και επαγγελματικών καταβολών και έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία στο ερασιτεχνικό θέατρο. Υπό τη σκηνοθεσία του Βασίλη Φλώρου έχει παρουσιάσει τις παραστάσεις «Τρελές κωμωδίες» (2014), «Καλησπέρα κύριε Τσέχωφ» (2015), «Οι Γερμανοί δεν έφυγαν ποτέ» (2016), «Κλέψε λιγότερο» (2017) και «Δον Καμίλο» (2018). Ακολούθως, υπό τη σκηνοθεσία της Τζένης Μπίθα, η ομάδα συμμετείχε το 2023 στο 2ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αμαλιάδας με τη συρραφή μονόπρακτων έργων με τίτλο «Σκηνές καθημερινής τρέλλας», ενώ το 2024 παρουσίασε το έργο «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φο και το 2025 το έργο «Ποιος σκότωσε τον William» της Λίλιαν Δημητρακοπούλου.