Ολοκληρώνεται η έκθεση της Γεωργίας Παπουτσή

Το Σάββατο ολοκληρώνεται στον Χώρο Τέχνης Α49, στην Καλαμάτα, η ατομική έκθεση της Γεωργίας Παπουτσή με τίτλο «Χρώματα σε μετάβαση – Από τη φωτογραφία στη ζωγραφική» . Η έκθεση, που εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 3 Απριλίου, παρουσιάζεται στην γκαλερί της οδού Αναγνωσταρά και αποτελεί μια ιδιαίτερη εικαστική πρόταση, στην οποία η φωτογραφία, η ζωγραφική και το χρώμα συνυπάρχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο.

Η Καλαματιανή εικαστικός Γεωργία Παπουτσή επιστρέφει στην πόλη της με μια ενότητα έργων που δεν αντιμετωπίζει τη φωτογραφία ως στατική εικόνα, αλλά ως αφετηρία μιας νέας ζωγραφικής διαδικασίας. Μέσα από την παρέμβαση του χρώματος, της ύλης και της χειρονομίας, η αρχική εικόνα μετασχηματίζεται, αποκτά νέα υπόσταση και οδηγεί τον θεατή σε μια εμπειρία που κινείται ανάμεσα στο ορατό και στο βιωματικό.

Στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται η έννοια της μετάβασης: από τη φωτογραφική αποτύπωση στη ζωγραφική επεξεργασία, από την ανάμνηση στην εικαστική πράξη, από την εικόνα ως τεκμήριο στην εικόνα ως ζωντανό πεδίο μεταβολής. Όπως σημειώνεται και στο συνοδευτικό κείμενο της έκθεσης, η δουλειά της Παπουτσή δεν προτείνει απλώς μια εικονογραφική ανάγνωση, αλλά εστιάζει στην ίδια τη διαδικασία της δημιουργίας, εκεί όπου «η μνήμη, η ύλη και η χειρονομία» ενώνονται σε μια συνολική πλαστική εμπειρία.

Η ίδια η καλλιτέχνις, μιλώντας στην «Ε», έχει δώσει το προσωπικό στίγμα της έκθεσης, λέγοντας πως θα ήθελε ο θεατής «να νιώσει τη μνήμη σαν κάτι ζωντανό, που μεταβάλλεται». Η φράση αυτή συμπυκνώνει και τον πυρήνα της εικαστικής της πρότασης: η μνήμη δεν παρουσιάζεται ως κάτι παγιωμένο ή αμετάβλητο, αλλά ως μια δυναμική κατάσταση, εύθραυστη και διαρκώς ανοιχτή σε νέες αναγνώσεις.

Στα έργα της έκθεσης, το χρώμα λειτουργεί ως μέσο μεταμόρφωσης. Δεν καλύπτει απλώς τη φωτογραφική εικόνα, αλλά την ενεργοποιεί εκ νέου, δημιουργώντας επιφάνειες όπου το παρελθόν, το ίχνος, η προσωπική εμπειρία και η ζωγραφική χειρονομία συνδιαλέγονται. Η φωτογραφία γίνεται αφετηρία και όχι τελικό αποτέλεσμα, ενώ η ζωγραφική έρχεται να προσθέσει χρόνο, ένταση και σωματικότητα στην εικόνα.

Η Γεωργία Μαρία Παπουτσή, γεννημένη το 1992, δραστηριοποιείται στον χώρο των εικαστικών τεχνών, με εξειδίκευση στη ζωγραφική, τη φωτογραφία, τη σκηνογραφία και τα πολυμέσα. Η πολυδιάστατη αυτή καλλιτεχνική της ταυτότητα αντανακλάται και στη συγκεκριμένη έκθεση, όπου διαφορετικές μορφές έκφρασης συναντώνται χωρίς να χάνουν την αυτονομία τους.

Η έκθεση «Χρώματα σε μετάβαση – Από τη φωτογραφία στη ζωγραφική» δίνει στο κοινό της Καλαμάτας την ευκαιρία να την επισκεφθεί για λίγες ακόμη ημέρες. Πρόκειται για μια παρουσίαση που συνομιλεί με τη μνήμη, την εικόνα και τη διαδικασία της δημιουργίας, προτείνοντας μια πιο αργή, εσωτερική και βιωματική σχέση με το έργο τέχνης.

Κ.Δρ.