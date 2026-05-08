Το «Art» της Γιασμίν Ρεζά θα ανεβάσει το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας - Κωμωδία η καλοκαιρινή παραγωγή

Το θεατρικό έργο «Art» της Γιασμίν Ρεζά θα αποτελέσει την καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας για τη θερινή περίοδο 2026, σύμφωνα με την εισήγηση που εγκρίθηκε χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καλαμάτας «Φάρις».

Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και πολυβραβευμένα έργα του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου, με διεθνή απήχηση και διαχρονική επιτυχία. Το έργο, μέσα από μια ευφυή και καυστική κωμωδία, πραγματεύεται ζητήματα όπως η φιλία, η υποκειμενικότητα της αισθητικής, η ανάγκη επιβεβαίωσης και οι λεπτές ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η υπόθεση ξεκινά από την αγορά ενός φαινομενικά απλού, μονόχρωμου πίνακα μεγάλης αξίας, γεγονός που προκαλεί έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε τρεις φίλους. Μέσα από τις αντιδράσεις τους αναδεικνύονται κρυμμένες εντάσεις, προσωπικές ανασφάλειες και αποκαλύψεις, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Σύμφωνα με την εισήγηση, η επιλογή του έργου συνδυάζει καλλιτεχνική ποιότητα, αναγνωρισιμότητα, λειτουργική ευελιξία και εμπορική δυναμική, στοιχεία που το καθιστούν κατάλληλο για το καλοκαιρινό πρόγραμμα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας. Τη μετάφραση υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ τη σκηνοθεσία, τους φωτισμούς και τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνει ο Φίλιππος Σοφιανός. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Kenny Mc Leland. Στην παράσταση ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Γεώργιος Ζιόβας, Δημήτρης Καραμπέτσης και Γιάννης Κοτσαρίνης.

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι τεχνικοί Κώστας Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Τσίρμπας, Κώστας Μπούνας και Έφη Γεωργανά. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παραγωγής ανέρχεται σε 63.923,56 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία, έχει δεσμευτεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2026. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τόσο τον προϋπολογισμό όσο και τις προσλήψεις των συντελεστών, των ηθοποιών και των τεχνικών της παραγωγής. Παράλληλα, καθορίστηκαν οι τιμές των εισιτηρίων, με το κανονικό εισιτήριο στα 12 ευρώ, το μειωμένο στα 10 ευρώ, ενώ για τις παραστάσεις της περιοδείας με εισιτήριο η τιμή ορίζεται στα 15 ευρώ. Η νέα καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του θεατρόφιλου κοινού, συνδυάζοντας χιούμορ, ένταση και ουσιαστικό προβληματισμό γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις και τα όρια της φιλίας.

Η ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της συζήτησης και μετά από ερώτηση του Τάσου Πολυχρονόπουλου από την πλευρά της μείζονος μειοψηφίας, η διευθύντρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης και προϊσταμένη του τμήματος οικονομικής διαχείρισης Ηλιάνα Σταθοπούλου ενημέρωσε σχετικά με τις χειμερινές παραγωγές του ΔΗΠΕΘΕΚ πως καταγράφτηκε φθίνουσα προσέλευση κοινού σε σχέση με την περασμένη αντίστοιχη σεζόν. Οταν το θέμα τέθηκε από τον κ. Πολυχρονόπουλο προς τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Φίλιππο Σοφιανό, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση εξ αποστάσεως, επικαλέστηκε την ισχνή διαφήμιση για τις παραστάσεις του ΔΗΠΕΘΕΚ, ο προϋπολογισμός της οποίας δεν μπορεί να συναγωνιστεί όπως παρατήρησε τις μεγάλες παραγωγές. Ο ίδιος δεν συμφώνησε με τον όρο “φθίνουσα”, σε συνάρτηση με την πορεία του θεάτρου, αλλά και τους πόρους που έχει να αξιοποιήσει. Ο Τάσος Πολυχρονόπουλος επαίνεσε τη συμμετοχή του κ. Σοφιανού άνευ αμοιβής στην καλοκαιρινή παραγωγή, ωστόσο στάθηκε σε προϋποθέσεις που είχαν τεθεί όταν ανέλαβε τα ηνία ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής, οι οποίες όπως είπε δεν έχουν προχωρήσει, αλλά και σε καταστάσεις που ήταν ήδη γνωστές, ψηφίζοντας λευκό. Σχετικά με την μειωμένη προσέλευση κόσμου τον περασμένο χειμώνα, η αντιπρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τασούλα Φοίφα σχολίασε πως η παράσταση «Μόνο δύο λόγοι» παίχτηκε σε μια δύσκολη συγκυρία για την κοινωνία -εν μέσω δυσκολιών, εκτιμώντας πως μια πιο ανάλαφρη και ευχάριστη επιλογή θα μπορούσε να σταθεί καλύτερα, σε σχέση με έναν μονόλογο.

“ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ”

Νωρίτερα, ο κ. Σοφιανός ενημέρωσε πως ο σχεδιασμός σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, ώστε να ανεβάσουν τις “Νεφέλες” του Αριστοφάνη το καλοκαίρι του 2026 εν τέλει “πάγωσε”, βγάζοντας στη... σέντρα την Περιφέρεια Πελοποννήσου και κάνοντας λόγο για μια χαμένη ευκαιρία. Οπως είπε, προϋπόθεση ήταν να βάλουν τα δύο ΔΗΠΕΘΕ από 55 χιλ. ευρώ, το αρμόδιο υπουργείο άλλες 50 χιλ., και οι δύο Περιφέρειες από 20 χιλ. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας άναψε το πράσινο φως, όχι όμως και αυτή της Πελοποννήσου, καθώς όσες προσπάθειες και αν έκανε για επικοινωνία ώστε να δοθεί μια επίσημη απάντηση, δεν είχαν αίσιο τέλος. Σε εκείνο το σημείο, ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης πρόσθεσε πως έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η συμπαραγωγή, τονίζοντας πως ούτε οι Σέρρες ήταν τελικά έτοιμες. Για το έργο της Γιασμίν Ρεζά, ο Φίλιππος Σοφιανός υπενθύμισε πως είναι γνώριμη στο κοινό της Καλαμάτας, καθώς τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 το ΔΗΠΕΘΕ είχε παρουσιάσει το έργο της “Ο Θεός της Σφαγής” σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη, ο οποίος πρωταγωνίστησε τότε στην παράσταση. Ο ίδιος έκανε λόγο για “κωμωδία φαινόμενο”, όπως την έχουν αποκαλέσει, αισιοδοξώντας πως το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικό.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Ανοιχτό Θέατρο, και θα ακολουθήσουν άλλες δύο στις 11 και 12 του μηνός. Η περιοδεία της παράστασης θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.