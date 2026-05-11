Δευτέρα, 11 Μαϊος 2026 14:20

13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος: Ολοκληρώθηκε με την παράσταση «Τρωάδες»

Το 13ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος έριξε αυλαία την Παρασκευή 8 Μαΐου, με την παράσταση «Τρωάδες» του Ευριπίδη από το La Nave Argo, Alicante Spain, η οποία έλαβε χώρα στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης.

Την παράσταση παρακολούθησαν μαθητές από το Γυμνάσιο Παραλίας. Αναμνηστικά διπλώματα απονεμήθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της παράστασης από τον πρώην δημοτικό σύμβουλο Γιώργο Δαβίλλα.

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Minerva Barrios/ Juan Ballesteros, Σκηνικά: Minerva Barrios,

Κοστούμια: Marina Jordá, Μουσική Επιμέλεια: Minerva Barrios/ Juan Ballesteros/ Carlos Aragüez, Χορογραφία: Clara Morillas/  Claudia da Silva, Βοηθός Σκηνοθέτη: Lucia López/ Claudia da Silva. Διανομή ρόλων: Εκάβη: Marina Jordá, Ταλθύβιος:  Juan Ballesteros, Ανδρομάχη: Clara Morillas, Κασσάνδρα: Clara Teijeiro,

Ελένη: Blanca Fernández-Campa, Πολυξένη: Alma Reyes, Χορός Στρατιωτών: Hugo Arenas, Nico Murcia, Marcos Berná. Χορός Τρωάδων: Claudia da Silva, Lucía López, Irene Padilla, María Diéguez, Mariángel Moreno, Ximena García.

 

