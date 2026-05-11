5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Μονόπρακτων Θεατρικών Εργων: Μέχρι τις 7 Ιουνίου οι δηλώσεις συμμετοχής

Ωστόσο η δήλωση συμμετοχής για τις θεατρικές ομάδες είναι μέχρι τις 7 Ιουνίου.

Στην προκήρυξη πρόσκληση του ΤΕΘ μεταξύ άλλων σημειώνεται: «Για πέμπτη χρονιά συνεχίζουμε το θεσμό του Πανελληνίου Φεστιβάλ Μονόπρακτων Θεατρικών Έργων σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Τριφυλίας και σας προσκαλούμε σε ένα ακόμη ταξίδι στον μαγικό κόσμο του θεάτρου, να ανταμώσουμε με παλιούς φίλους, να γνωρίσουμε νέους και να ανταλλάξουμε απόψεις, όνειρα και στόχους.

Το Φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε Ερασιτεχνικά Θεατρικά Σχήματα της Ελλάδας.

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στα Φιλιατρά και συγκεκριμένα στον Αίθριο χώρο του Δημαρχείου. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026

Δικαιολογητικά συμμετοχής: Η υποβολή των συμμετοχών γίνεται μέχρι τις 7 Ιουνίου μέσω email και είναι απαραίτητο να επισυνάψουν:

Βιογραφικό της ομάδας. Λίγα λόγια για το μονόπρακτο όπου θα αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία (τίτλος, συγγραφέας, υπόθεση, ηθοποιοί, συντελεστές). Στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας (ονόματα υπευθύνων, τηλέφωνα, email). Μερικές φωτογραφίες του μονόπρακτου σε καλή ανάλυση.

Το μονόπρακτo βιντεοσκοπημένο (είτε μέσω Google Drive είτε με έναν σύνδεσμο στο Youtube).

Ονομάστε το αρχείο βίντεο με τον τίτλο της παράστασης και το όνομα της θεατρικής ομάδας. Από τις θεατρικές ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα επιλεγούν από την Καλλιτεχνική Επιτροπή, οκτώ Θεατρικά Σχήματα και αντίστοιχα αναπληρωματικά.

Τα μονόπρακτα θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια τα 20 λεπτά και η ομάδα να είναι ολιγομελής (ενδεικτική πρόταση μέχρι 5 άτομα).

Στοιχεία Επικοινωνίας: 6944684705 (Κασσανδριανός Βλάσης) email: trifyliako@gmail.com».

Κ.Μπ.