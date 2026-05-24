Η ζωή και δράση του Νικηταρά – Μία ταινία σκηνοθετημένη από τον ιερέα Βασίλειο Βεργινάδη

Πρόκειται για μια φιλόδοξη κινηματογραφική παραγωγή που φωτίζει τη ζωή, τους αγώνες και το ήθος ενός από τους πιο ανιδιοτελείς και γενναίους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, αποτίοντας παράλληλα φόρο τιμής στον σπουδαίο οπλαρχηγό με ρίζες από τη Νέδουσα.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο π. Βασίλειος Βεργινάδης, εφημέριος Νέδουσας και Αλαγονίας, ο οποίος βάζει το δικό του δημιουργικό αποτύπωμα σε μια βαθιά βιωματική παραγωγή αφιερωμένη στον θρυλικό αγωνιστή του ’21. Τα γυρίσματα διήρκεσαν περίπου έναν χρόνο και αποτελούν καρπό της συλλογικής προσπάθειας περισσότερων από 400 ανθρώπων, που πίστεψαν σε έναν κοινό σκοπό και συνέβαλαν ο καθένας με τον δικό του τρόπο.

Μιλώντας στην «Ε», ο π. Βασίλειος, ο οποίος κατάγεται από τη Νέδουσα, τον τόπο όπου γεννήθηκε ο Νικηταράς, είπε: «Μεγαλώνοντας εκεί, όλοι μας νιώθαμε ότι το όνομά του και η παρουσία του περνά από γενιά σε γενιά. Για εμάς δεν είναι μόνο μια ιστορική μορφή· είναι πρότυπο. Πριν ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα, είχαμε την ευλογία και την τιμή να λάβουμε την ευχή του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου και του πρωτοσυγκέλου μας πατρός Φιλίππου Χαμαργιά. Αυτή η στήριξη δεν είναι τυπική, αλλά μια πνευματική ενίσχυση για να προχωρήσει κάτι που από την αρχή το νιώθουμε βαρύ και σημαντικό», επισημαίνει. Οπως αναφέρει, «η απόφαση να γίνει αυτό το έργο δεν ήρθε εύκολα ούτε ξαφνικά. Ηρθε μέσα από χρόνο, σκέψη και ανάγκη. Ανάγκη να ξαναδούμε έναν άνθρωπο που έζησε με απόλυτη καθαρότητα, χωρίς να κρατήσει τίποτα για τον εαυτό του. Ετσι γεννήθηκε η ιδέα για ένα κινηματογραφικό δραματοποιημένο έργο μεγάλου μήκους, βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Με τη δύναμη της εικόνας θελήσαμε να δώσουμε πνοή στην ιστορία, γιατί δυστυχώς οι σχολικές σελίδες των βιβλίων δεν χωρούν όσα πρέπει για αυτόν τον ήρωα. Δεν θέλαμε να αναμεταδώσουμε απλώς πληροφορίες, αλλά μια βιωματική εμπειρία για τον θεατή. Ο Νικηταράς δεν με συγκίνησε μόνο ως πολεμιστής, αλλά ως άνθρωπος που έζησε και στάθηκε όρθιος χωρίς ανταλλάγματα. Αυτό το έργο δεν έγινε για να πει απλώς μια ιστορία. Εγινε γιατί νιώσαμε ότι δεν μπορεί να μείνει σιωπηλή», τονίζει ο π. Βασίλειος.

Η παραγωγή της ταινίας εξελίχθηκε σε ένα εκτενές οδοιπορικό, με τα γυρίσματα να διαρκούν περίπου έναν χρόνο και να πραγματοποιούνται σε ιστορικές τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η κάμερα περνά από τη Νέδουσα, το Τουρκολέκα και το Λεοντάρι Αρκαδίας, την Αλαγονία, την Αρτεμισία, τις Πηγές, το Καρβέλι, το Λαδά, το Γεωργίτσι Λακωνίας, καθώς και από την Καλαμάτα, το Ναύπλιο, το Αργος και την Αθήνα.

«Για όλους τους κατοίκους αυτών των περιοχών, το να βλέπουν την αναπαράσταση της ιστορίας να ζωντανεύει στα ίδια τα χώματα που περπάτησε ο ήρωας, ήταν μια εμπειρία βαθύτατα συγκινητική, ένα βίωμα που μας ενώνει ακόμα περισσότερο. Αυτό που μένει πιο έντονα από όλο το ταξίδι είναι οι άνθρωποι. Ανθρωποι που άνοιξαν τα σπίτια τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Που πρόσφεραν ό,τι είχαν, άλλοτε υλικά πράγματα, άλλοτε απλώς χρόνο, κόπο και παρουσία. Μας στάθηκαν σαν να ήμασταν δικοί τους άνθρωποι. Δεν υπήρξε καμία αδιαφορία· υπήρξε συμμετοχή, ζεστασιά και διάθεση προσφοράς», αναφέρει.

«Δεν υπήρξε στιγμή που να σταματατήσουμε. Οτι δυσκολία κι αν εμφανίστηκε, πάντα υπήρχε κάποιος να πει “πάμε παρακάτω”. Και με τη βοήθεια του Θεού αυτό κράτησε όλο το έργο όρθιο. Τα γυρίσματα κράτησαν περίπου έναν χρόνο και έγιναν με κόπο και επιμονή από όλη την ομάδα, γιατί αυτό δεν είναι έργο ενός ανθρώπου. Είναι αποτέλεσμα πάνω από 400 ανθρώπων που πίστεψαν σε έναν κοινό σκοπό και έβαλαν ο καθένας το δικό του κομμάτι. Για μένα, η ιδιότητα του ιερέα και εκείνη του δημιουργού συναντήθηκαν στην ανάγκη να υπηρετηθεί η αλήθεια αυτού του ανθρώπου. Η διαφύλαξη της μνήμης τέτοιων μορφών είναι χρέος πνευματικό. Σε αυτή την προσπάθεια είχα δίπλα μου εξαιρετικούς συνεργάτες, τεχνικούς και ηθοποιούς, που πίστεψαν στο έργο και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό», σημειώνει.

«Και όσο προχωρούμε, τόσο περισσότερο καταλαβαίναμε ότι δεν δημιουργούμε απλώς μια ταινία, αλλά κάτι που κουβαλά ευθύνη απέναντι σε μια μνήμη. Παράλληλα, είναι και μια ευκαιρία, μέσα από το ταξίδι της ταινίας, να γνωρίσει ο κόσμος όλους αυτούς τους ιστορικούς τόπους, αναδεικνύοντας την ιστορικότητα και την ομορφιά της κάθε περιοχής.

Αυτό που όλοι θέλουμε είναι ο θεατής, την ώρα που σβήνουν τα φώτα της προβολής, να αφήσει πίσω του την καθημερινότητα και να δει μια ιστορία ανθρώπινη, καθαρή, και να την κρατήσει μέσα του. Να τη θυμάται. Αυτό είναι και το νόημα αυτής της ταινίας. Οχι να εντυπωσιάσει, αλλά να αγγίζει τον άνθρωπο», προσθέτει.

Κλείνοντας, υπογραμμίζει: «Η ταινία ολοκληρώνεται με ευθύνη και προσοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ήδη πάρα πολλές προτάσεις προβολής και συνεργασιών, κάποιες από τις οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Θα τις αξιολογήσουμε όλες προσεκτικά, όχι μόνο εγώ ως δημιουργός, αλλά μαζί με όλη την ομάδα μου, που εργάστηκε για αυτό το έργο, ώστε να αποφασίσουμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο η ταινία θα ταξιδέψει και θα φτάσει όσο γίνεται περισσότερο στον κόσμο». Και καταλήγει λέγοντας: «Αυτό που θέλω να μένει στο τέλος είναι μια απλή αίσθηση· ότι κάποιες ιστορίες δεν ανήκουν μόνο στο παρελθόν, αλλά συνεχίζουν να περνούν μέσα από τους ανθρώπους που τις κουβαλούν, τις σέβονται και τις μεταφέρουν ως ζωντανή παρακαταθήκη στο σήμερα. Αυτό είναι, τελικά, το δικό μας αντίδωρο στη μνήμη του Νικηταρά».

Στον ρόλο του Νικηταρά πρωταγωνιστεί ο Κώστας Βαρελάς. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Κωστής Σαββιδάκης, Παναγιώτης Σκαλιώτης, Βασίλης Βαρελάς, Σωτήρης Κριτσωτάκης, Τεό Θεοδωρίδης, Χριστίνα Σωτηρίου, Ανάργυρος Βαζαίος, Ελενα Μαυρίκη, Βάσω Μαραβά, Παναγιώτης Μπαστακός, Δήμητρα Μαρινάκη, Πελαγία Στιβακτάκη, Μάρα Δασμουρλή, Αγης Βεργινάδης, Κωνσταντίνος Κουντούρης, Μιχάλης Αγγελόπουλος, Ανδρέας Βρυώνης, Παναγιώτης Μπατσικούρας, Ανδρέας Κουμουνδούρος, Νικήτας Βεργινάδης, Αναστάσιος Παπαγιαννέας, Δημήτρης Μανιμάνης, Μάρκος Ρούσσος, Κωνσταντίνος Χριστόπουλος, Παναγιώτης Μπάλλας, Παναγιώτης Βαρελάς, Παναγιώτης Μάλαμας, Jose Ponce, Γιώργος Καστρινός, Βασίλης Θεοδωρακάκης, Δημήτρης Φωτέας, Σωτήρης Τσάκλας.

Σενάριο - σκηνοθεσία: π. Βασίλειος Ν. Βεργινάδης. Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Κάσσης, Αντώνης Κρητικός. Μουσική: Ερμής Κοντούδης. Post Production: Γιάννης Στραβόλαιμος.