"Τακούνια στον βάλτο" στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

H ποπ πολιτική κωμωδία του Ακη Δήμου "Τακούνια στον βάλτο" θα ανέβει την Πέμπτη στις 9 μ.μ. στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.

Πόσο πάει τελικά η τιμή ενός Υπουργού; Πώς πέθανε τελικά η Σαλώμη Ρόμπαρτς;

Εχει βάλτο στις Θερμοπύλες; Τι παπούτσια φοράει μια σύζυγος στην επέτειο του γάμου της; Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης, ενώ στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου ανεβαίνουν οι: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης.

Λίγα λόγια για την παράσταση...

Ενας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ενας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται. Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.