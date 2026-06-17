Φεστιβάλ αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη

Ο Δήμος Γορτυνίας, το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας και ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» (Μέγαρο Μουσικής Αθηνών), συνδιοργανώνουν και προσκαλούν το κοινό στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης «Αρκαδίες», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Ζάτουνα και στη Δημητσάνα, από την ερχόμενη Παρασκευή έως την Κυριακή 21 Ιουνίου.

Στον τόπο της εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη (1968–1969), έναν τόπο που ο ίδιος μετέτρεψε σε εστία πνευματικής δημιουργίας και παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης κατά της δικτατορίας, η Γορτυνία τιμά για πέμπτη συνεχή χρονιά τον οικουμενικό συνθέτη, στοχαστή και αγωνιστή της δημοκρατίας. Το φετινό Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο: Στον Μίκη Θεοδωράκη και τον Γιάννη Ρίτσο, στον «Επιτάφιο» και στον Μάη του ’36 στη Θεσσαλονίκη. Στη Λατινική Αμερική του Μίκη, του Τσε, του Κάστρο, του Νερούδα και του Αλιέντε.

Η αιματηρή εργατική εξέγερση της 9ης Μαΐου 1936 στη Θεσσαλονίκη, η ποιητική κραυγή του Ρίτσου στον «Επιτάφιο» και η εμβληματική μελοποίησή του από τον Θεοδωράκη συνιστούν ένα κορυφαίο κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας και δημιουργίας. Παράλληλα, η βαθιά σχέση του Μίκη Θεοδωράκη με τη Λατινική Αμερική, που συμπυκνώνεται στο έργο «Canto General» πάνω στην ποίηση του Πάμπλο Νερούδα, αναδεικνύει τον διεθνιστικό χαρακτήρα της τέχνης του και την αλληλεγγύη του προς τους λαούς που αγωνίζονται για ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Το 2026 συμπληρώνονται 45 χρόνια από την ιστορική συναυλία του «Canto General» στην Plaza de la Catedral της Αβάνας (29 Ιουλίου 1981), με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Κούβας, παρουσία του Φιντέλ Κάστρο, ένα γεγονός με ιδιαίτερο πολιτιστικό και συμβολικό αποτύπωμα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την προβολή της ταινίας «Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας», συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με διακεκριμένους ομιλητές και μια σπάνια έκθεση φωτογραφίας για τα 100 χρόνια του Φιντέλ Κάστρο, σε συνεργασία με το Centro Fidel Castro Ruz. Κορυφαία στιγμή του τριημέρου αποτελούν οι μουσικές ερμηνείες από την οικογένεια και τους συνεργάτες του Μίκη, που θα ζωντανέψουν τις παρτιτούρες του συνθέτη κάτω από τον αρκαδικό ουρανό.

Στις εκδηλώσεις που θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι του Μουσείου στο YouTube και από το Πελοποννησιακό Πρακτορείο Ειδήσεων, θα συμμετάσχουν προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, καθώς και μέλη της οικογένειας του Μίκη Θεοδωράκη. Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔ Πελοποννήσου, τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου, την Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως, το Ίδρυμα Κόκκαλη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και την TECHNOPOLIS Θεσσαλονίκης.