Καλαμάτα: Παράσταση από την παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

«Πολυάννα Το παιχνίδι της χαράς» είναι ο τίτλος του έργου που θα παρουσιάσει φέτος στην καλοκαιρινή της περιοδεία στα ανοιχτά θέατρα της Ελλάδας, από την 1η Ιουλίου έως 12 Σεπτεμβρίου η παιδική σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη.

Στην Καλαμάτα θα παρουσιαστεί στο Ανοικτό θέατρο την Πέμπτη 2 Ιουλίου. Πρόκειται για ένα «παιχνίδι» της Πολυάννας, ενός δωδεκάχρονου τρισχαριτωμένου κοριτσιού, που κατέκτησε ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων τον χειμώνα που ανέβηκε στο Θέατρο Κιβωτός.

Η Πολυάννα, η ηρωίδα της ιστορίας, γίνεται σύμβολο αγάπης και καλοσύνης για όλους όσους θα βρεθούν στο δρόμο της. Βλέπει πάντα τη ρόδινη πλευρά της ζωής, και πιστεύει ότι κάποιος μπορεί να βρει χαρά ακόμα και σε κάτι δυσάρεστο που θα του συμβεί. Χαρά που ομορφαίνει και καλυτερεύει τα πάντα στη ζωή.

Η παράσταση έχει πολλή ενδιαφέρουσα πλοκή. Έξυπνα σκηνικά και παραμυθένια κοστούμια προσεγμένα στη λεπτομέρεια και ακόμα εμπνευσμένες χορογραφίες πάνω σε πρωτότυπη μουσική και τραγούδια με ρυθμούς country, foxtrot, rock and roll, godspell και blues. Παίζουν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Αναστασία Αναγνωστοπούλου, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Θανάσης Κορλός, Νίκος Κύρτσος, Κωνσταντίνα Λιναρδάτου, Έλενα Μιχαλάκη, Χάρης Παπαδόπουλος, Ινώ Πικιώνη. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο ticketservices.gr.