Οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη στην Καλαμάτα

Οι «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη ξεκινούν της καλοκαιρινή τους περιοδεία. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα και παίζεται ήδη τρία χρόνια είναι έτοιμη για το πρώτο καλοκαιρινό της ταξίδι σε όλη την Ελλάδα.

Στην Καλαμάτα, η παράσταση θα ανέβει την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9.30 μ.μ. στο Ανοιχτό θέατρο. Στο πρώτο του θεατρικό έργο ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την “αγία ελληνική οικογένεια” και μαζί με τον Μάριο Κακουλλή που υπογράφει τη σκηνοθεσία, δημιουργούν ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση που ταράζει τα νερά του καθωσπρεπισμού. Μέσα από έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση, η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, μας αποκαλύπτεται για να φωτίσει κρυμμένες αλήθειες. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το έργο...

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ' ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστούκες. Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

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