Λαϊκή Βιβλιοθήκη Καλαμάτας: Διδάσκοντας λογοτεχνία και γλώσσα μέσα από την τέχνη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Αναγνωστήριο της Λαϊκής Βιβλιοθήκης η εκδήλωση με θέμα: «Διδάσκοντας λογοτεχνία και γλώσσα μέσα από την τέχνη: τα έργα της Πινακοθήκης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στο πολλαπλό σχολικό βιβλίο».

Αφορμή της εκδήλωσης ήταν η ένταξη έργων της Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας στα νέα βιβλία Λογοτεχνίας και Γλώσσας των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου της χώρας μας, στο πλαίσιο του πολλαπλού σχολικού βιβλίου.

Η παρουσία αρκετών έργων στις έντυπες και ψηφιακές μορφές των νέων διδακτικών πακέτων και σε στοχευμένες μαθησιακές διαδικασίες αναδεικνύει τη δυνατότητα της τέχνης να λειτουργεί ως πολύτιμο εργαλείο διδασκαλίας της γλώσσας και της λογοτεχνίας, ενισχύοντας τη δημιουργική πρόσληψη και ερμηνεία των κειμένων από τους μαθητές.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Ξέστερνου, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ σύντομη παρουσίαση πραγματοποίησε ο Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Παναγιώτης Γάκης.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν οι: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Λαϊκής Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και της Πινακοθήκης Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης Παναγιώτης Φουρναράκης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γεώργιος Ανδρειωμένος, η Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Δήμητρα Δελλή, η εκπρόσωπος του Δημάρχου Καλαμάτας και Αντιδήμαρχος Οικονομικών Πιπίνα Κουμάντου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Δημήτριος Οικονομόπουλος και ο Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης Μεσσηνίας Ιωάννης Σόλαρης.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η Φιλόλογος και Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας, Έφη Πράτη.