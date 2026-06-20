Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Mουσική εκδήλωση με τρία σύνολα βιολιών και εγχόρδων

Το Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή τριών συνόλων βιολιών και εγχόρδων σήμερα Σάββατο στις 12 μ, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΩΚ.

Στη συναυλία θα εμφανιστούν τα σύνολα: (Happy Hippo Violins, Crazy Broken Strings, L’estro Armonico).

Οι νεαροί μουσικοί θα παρουσιάσουν ένα ποικίλο πρόγραμμα που περιλαμβάνει έργα από το κλασικό ρεπερτόριο έως σύγχρονες συνθέσεις, ολοκληρώνοντας έτσι μια δημιουργική μουσική χρονιά.

Η εκδήλωση αποτελεί μια όμορφη ευκαιρία για το κοινό να απολαύσει τη δουλειά των μαθητών της χρονιάς που ολοκληρώνεται και να στηρίξει την περαιτέρω καλλιτεχνική τους εξέλιξη. Υπ. Καθηγητές: Αντώνης Μαζιώτης, Σοφία-Καρολίνα Αναγνώστου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

-Happy Hippo Violins: Ελευθερία Κάγκαρη, Λήδα Παπαθωμοπούλου, Χριστίνα Τάση, Δημήτρης Νίκας, Naemi Flach, Ισαβέλλα Αβραάμ, Ευγενία Πουλοπούλου,

-Crazy Broken Strings: Ναταλία Τσαρτσάλη, Βάλια Χριστοδούλου, Δημήτρης Πριστούρης, Ελευθερία Κάγκαρη, Naemi Flach, Νίκη Γρηγοροπούλου, Μελίτα Μίντζα, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Δανιήλ Χιλλ, Αθανάσιος Καράμπελας.

-L’estro armonico: Ναταλία Τσαρτσάλη, Βάλια Χριστοδούλου, Δημήτρης Πριστούρης, Ελευθερία Κάγκαρη, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Δανιήλ Χιλλα.