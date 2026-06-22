Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας: Μουσική εκδήλωση συνόλων βιολιών και εγχόρδων

Μουσική εκδήλωση με τη συμμετοχή τριών συνόλων βιολιών και εγχόρδων, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας.

Οι μαθητές του Δημοτικού Ωδείου Καλαμάτας παρουσίασαν ένα μελωδικό πρόγραμμα με έργα κλασσικά μέχρι και σύγχρονες συνθέσεις, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο μια δημιουργική μουσική χρονιά.

Στη συναυλία εμφανίστηκαν τα σύνολα: Happy Hippo Violins, Crazy Broken Strings και L’estro Armonico με υπεύθυνους καθηγητές τους Αντώνης Μαζιώτης και Σοφία - Καρολίνα Αναγνώστου.

Συμμετέχοντες:

Happy Hippo Violins: Ελευθερία Κάγκαρη, Λήδα Παπαθωμοπούλου, Χριστίνα Τάση, Δημήτρης Νίκας, Naemi Flach, Ισαβέλλα Αβραάμ, Ευγενία Πουλοπούλου.

Crazy Broken Strings: Ναταλία Τσαρτσάλη, Βάλια Χριστοδούλου, Δημήτρης Πριστούρης, Ελευθερία Κάγκαρη, Naemi Flach, Νίκη Γρηγοροπούλου, Μελίτα Μίντζα, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Δανιήλ Χιλλ, Αθανάσιος Καράμπελας.

L’estro armonico: Ναταλία Τσαρτσάλη, Βάλια Χριστοδούλου, Δημήτρης Πριστούρης, Ελευθερία Κάγκαρη, Φωτεινή Παπαδοπούλου, Δανιήλ Χιλλ.