Το «Art» της Γιασμίν Ρεζά από το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Πρόκειται για ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και πολυβραβευμένα έργα του σύγχρονου ευρωπαϊκού θεάτρου, με διεθνή απήχηση και διαχρονική επιτυχία. Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Ιουλίου στο Ανοιχτό θέατρο, και θα ακολουθήσουν άλλες δύο στις 11 και 12 του μηνός.

Το έργο, μέσα από μια ευφυή και καυστική κωμωδία, πραγματεύεται ζητήματα όπως η φιλία, η υποκειμενικότητα της αισθητικής, η ανάγκη επιβεβαίωσης και οι λεπτές ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις.

Η υπόθεση ξεκινά από την αγορά ενός φαινομενικά απλού, μονόχρωμου πίνακα μεγάλης αξίας, γεγονός που προκαλεί έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε τρεις φίλους. Μέσα από τις αντιδράσεις τους αναδεικνύονται κρυμμένες εντάσεις, προσωπικές ανασφάλειες και αποκαλύψεις, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Τη μετάφραση υπογράφει ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ τη σκηνοθεσία, τους φωτισμούς και τη μουσική επιμέλεια αναλαμβάνει ο Φίλιππος Σοφιανός. Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του Kenny Mc Leland. Στην παράσταση ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Γεώργιος Ζιόβας, Δημήτρης Καραμπέτσης και Γιάννης Κοτσαρίνης.

Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι τεχνικοί Κώστας Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Τσίρμπας, Κώστας Μπούνας και Έφη Γεωργανά.

Η νέα καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καλαμάτας αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του θεατρόφιλου κοινού, συνδυάζοντας χιούμορ, ένταση και ουσιαστικό προβληματισμό γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις και τα όρια της φιλίας. Η περιοδεία της παράστασης θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.