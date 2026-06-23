«Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Την παράσταση «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες» παρουσίασαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Κιθάρας σε συνεργασία με τον σύλλογο γυναικών Μικρομάνης «Μαρία Πολυδούρη», την Κυριακή 7 και την Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Studio του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.

Ηταν μια παράσταση στην οποία ξετυλίχθηκε το νήμα της ιστορίας δύο ξεχωριστών ανθρώπων, της Μαρίας Πολυδούρη και του Κώστα Καρυωτάκη. Τα θραύσματα από τα δικά τους ποιήματα και πεζά, πλαισιώθηκαν από την μελοποιημένη ποίησή τους. Το Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας κορυφώνει τις εκδηλώσεις του το τριήμερο 3,4 & 5 Ιουλίου.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα λάβει χώρα ο Διαγωνισμός του Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας. Σπουδαία βραβεία περιμένουν τον νικητή της μεγάλης κατηγορίας. Επίσης, στις μικρότερες κατηγορίες υπάρχουν βραβεία, έπαινοι, δώρα και αναμνηστικά για όλα τα παιδιά που θα συμμετέχουν.

Οι αιτήσεις για τον Διαγωνισμό θα γίνονται δεκτές (και για τις τρεις ηλικιακές κατηγορίες) έως και την 1η Ιουλίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία του Διαγωνισμού και για τα βραβεία θα βρείτε στο επίσημο site του Φεστιβάλ kalamataguitarfestival.gr.