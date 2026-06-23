Ο Ηλιακός Κινηματογράφος ταξιδεύει στα χωριά του Ταϋγέτου

Η σημαντική αυτή πολιτιστική δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Καλοκαιριού του Δήμου Καλαμάτας και με την ευγενική υποστήριξή του, ενώ συμπίπτει ιδανικά με τη διεξαγωγή του 2ου Διεθνούς Film Camp Ταϋγέτου, μετατρέποντας την περιοχή σε έναν ζωντανό πυρήνα καλλιτεχνικής δημιουργίας και κινηματογραφικής εκπαίδευσης.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν με τον πρωτοποριακό εξοπλισμό του Solar Cinema Greece – Ηλιακός Κινητός Κινηματογράφος, ο οποίος ανήκει στο Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα πλήρως οικολογικό και αυτόνομο σύστημα προβολής που λειτουργεί αποκλειστικά με την ενέργεια του ήλιου, την οποία συλλέγει κατά τη διάρκεια της ημέρας, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία «πράσινου» κινηματογράφου κάτω από τον έναστρο ουρανό του Ταϋγέτου.

Η έναρξη όλων των προβολών έχει οριστεί στις 9.30 μ.μ., με τη δύση του ηλίου, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Όλες οι ταινίες θα προβληθούν με αγγλικούς υπότιτλους, δίνοντας τη δυνατότητα και στους ξένους επισκέπτες ή στους συμμετέχοντες του Film Camp να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Η κινηματογραφική περιοδεία ξεκινά την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις Πηγές, με μια βραδιά αφιερωμένη σε τρία ελληνικά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Θα προβληθεί η ταινία «Οι Επικηρυγμένοι» (23΄) του Ίωνα Ευθυμίου, η οποία καταγράφει την επιστροφή των λύκων στην Αττική ύστερα από έξι δεκαετίες και τις συγκρούσεις που προκύπτουν με τον άνθρωπο στην περιοχή της Πάρνηθας. Ακολουθεί η «Ιστορία μιας Λαθρανασκαφής» (30΄) του Μιχάλη Γιαννακάκη, ένα ιστορικό και λαογραφικό φιλμ που αναβιώνει την καθημερινότητα στη Σητεία της δεκαετίας του 1960 μέσα από την περιπέτεια μιας παράνομης ανασκαφής αρχαιοτήτων. Η βραδιά ολοκληρώνεται με το ντοκιμαντέρ «Σμύριδα, Μάρμαρο και Αμπέλι» (20΄) του Ορέστη Ρούσκα, το οποίο παρουσιάζει την ήσυχη αντίσταση τεσσάρων ανθρώπων στον υπερτουρισμό της Νάξου μέσα από την εργασία και τον τρόπο ζωής τους.

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου η κινηματογραφική διαδρομή μεταφέρεται στην Αρτεμισία, όπου θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Μ’ αρέσουν οι καρδιές σαν την δική μου. Μάρκος Βαμβακάρης» (72΄) του Γιώργου Ζέρβα. Πρόκειται για ένα στοχαστικό μουσικό πορτρέτο του πατριάρχη του κλασικού ρεμπέτικου, που μέσα από τη ζωή και τη διαδρομή του φωτίζει τις αξίες, τις δυσκολίες και τη ρομαντική κοινωνική διαμαρτυρία των ρεμπετών, σε μια εποχή όπου το ρεμπέτικο αποτελούσε αυθεντική έκφραση των ανθρώπων του περιθωρίου και της φτωχολογιάς.

Η συνέχεια δίνεται την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λαδά με την προβολή της ταινίας μυθοπλασίας «Η Νοσταλγός» (110΄) της Ελένης Αλεξανδράκη, μιας λυρικής και ελεύθερης σύγχρονης διασκευής του ομώνυμου διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε συνεργασία με τον Κωστή Παπαγιώργη. Με φόντο το ηφαιστειακό τοπίο της Νισύρου και με τη συμμετοχή των ίδιων των κατοίκων της, η ταινία αφηγείται τη νυχτερινή φυγή μιας γυναίκας με μια μικρή βάρκα, καθοδηγούμενης από την ακατανίκητη νοσταλγία για τη γενέτειρά της, ενώ τη μοναδική ατμόσφαιρα της ιστορίας συμπληρώνει η μελωδική μουσική του Νίκου Παπάζογλου.

Η αυλαία της κινηματογραφικής περιοδείας θα πέσει την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Αλαγονία με το βραβευμένο ιστορικό ντοκιμαντέρ «Η Μητέρα του Σταθμού» (80΄) της Κωστούλας Τωμαδάκη. Η ταινία αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στις «αόρατες» Ελληνίδες μετανάστριες (Gastarbeiter), οι οποίες εργάστηκαν στις βιομηχανίες της Γερμανίας κατά τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, αναδεικνύοντας μέσα από προσωπικές μαρτυρίες το βαρύ ανθρώπινο τίμημα του αποχωρισμού από τα παιδιά που έμειναν πίσω στην πατρίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Doc Cafe στο τηλέφωνο 27210 85936.