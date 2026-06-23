Filmhouse - Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας: Οι θερινές προβολές επιστρέφουν και φέτος

Δεν μυρίζει καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά. Χωρίς εκείνη τη μικρή τελετουργία της βραδινής εξόδου, την οθόνη κάτω από τον ουρανό, τις καρέκλες που γεμίζουν σιγά σιγά, το φως που χαμηλώνει και την πόλη που για λίγο γίνεται μια κοινή αίθουσα προβολής.

Οι θερινές προβολές της Filmhouse / Νέας Κινηματογραφικής Λέσχης Καλαμάτας επιστρέφουν και φέτος, κρατώντας ζωντανή μια αγαπημένη συνήθεια: να βλέπουμε σινεμά μαζί, να γελάμε μαζί, να συγκινούμαστε μαζί, να συναντιόμαστε μέσα από τις ιστορίες των άλλων.

Το φετινό πρόγραμμα διαγράφει μια μεγάλη κινηματογραφική διαδρομή. Από την κλασική αμερικανική σκρούμπολ κωμωδία του Ξαναπαντρεύομαι την γυναίκα μου και την ακαταμάχητη επιστροφή του Ροζ Πάνθηρα, μέχρι την ιταλική σάτιρα, τη βρετανική κοινωνική κωμωδία, το βαλκανικό χιούμορ, τη ρουμανική μαύρη κωμωδία και τις σύγχρονες ιστορίες για τον έρωτα, την οικογένεια, την ταυτότητα και τη μοναξιά, οι επιλογές της λέσχης συνομιλούν με διαφορετικές εποχές, χώρες και κινηματογραφικές παραδόσεις. Και μαζί κρύβουν τρείς υπέροχες κινηματογραφικές πρεμιέρες, με τον Τελευταίο Βίκινγκ, το ρομαντικό Αγάπη=Τρέλα και το βαθιά συγκινητικό Οικογένεια προς Ενοικίαση.

Στο κέντρο του προγράμματος βρίσκεται η κωμωδία, όχι όμως ως απλή διασκέδαση. Η κωμωδία εδώ γίνεται τρόπος να μιλήσουμε για όσα μας απασχολούν: την εργασία και την αξιοπρέπεια, τις οικογενειακές σχέσεις, τον έρωτα και τις παρεξηγήσεις του, την κοινωνική υποκρισία, την Ιστορία που πλησιάζει αθόρυβα, την ανάγκη του ανθρώπου να ανήκει κάπου. Άλλοτε ανάλαφρη, άλλοτε πικρή, άλλοτε εκρηκτική και άλλοτε χαμηλόφωνη, μας θυμίζει ότι το γέλιο μπορεί να είναι ταυτόχρονα απόλαυση, παρατήρηση και βαθιά ανθρώπινη πράξη.

Στο Vista Marina, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας και σε αναπάντεχα σημεία της πόλης, το καλοκαίρι γίνεται ξανά μια ανοιχτή πρόσκληση. Μια πρόσκληση να βγούμε από το σπίτι, να μοιραστούμε εικόνες και συναισθήματα, να ξαναδούμε κλασικές ταινίες στη μεγάλη οθόνη και να ανακαλύψουμε νεότερες φωνές του παγκόσμιου σινεμά. Γιατί κάθε προβολή δεν είναι μόνο μια ταινία· είναι μια μικρή γιορτή της πόλης, της συνάντησης και της κοινής εμπειρίας.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΓΑΠΗ=ΤΡΕΛΑ – FOLLEMENTE

Comedy, Romance | 12+ | 2025 | Italy | 97’

σκηνοθεσία: Paolo Genovese

παίζουν: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑ – THE RETURN OF THE PINK PANTHER

Comedy, Crime | 10+ | 1975 | UK, USA | 114’

σκηνοθεσία: Blake Edwards

παίζουν: Peter Sellers, Christopher Plummer, Catherine Schell

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ελεύθερη προβολή στο Πάρκο - Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Καλαμάτας

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – HONEY, I SHRUNK THE KIDS

Adventure, Comedy, Family | 8+ | 1989 | USA | 93’

σκηνοθεσία: Joe Johnston

παίζουν: Rick Moranis, Matt Frewer, Marcia Strassman

21:15 | Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, Πλατεία Ευκαλύπτων | Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥΣ – THE FULL MONTY

Comedy, Drama | 15+ | 1997 | UK | 91’

σκηνοθεσία: Peter Cattaneo

παίζουν: Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΒΙΚΙΝΓΚ – THE LAST VIKING

Black Comedy | 15+ | 2025 | Denmark, Sweden | 116’

σκηνοθεσία: Anders Thomas Jensen

παίζουν: Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Sofie Gråbøl

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ; – WHO’S SINGIN’ OVER THERE?

Comedy, Drama | 12+ | 1980 | Yugoslavia | 86’

σκηνοθεσία: Slobodan Šijan

παίζουν: Pavle Vuisić, Dragan Nikolić, Danilo “Bata” Stojković

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

DANCE MOVES / ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΤΥ

επιμέλεια Βασίλης Παπαευσταθίου / Filmhouse

22:00 | Μέγαρο Χορού Καλαμάτας | Είσοδος ελεύθερη

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΛΑ ΙΤΑΛΙΚΑ – DIVORCE ITALIAN STYLE

Comedy, Drama, Romance | 15+ | 1961 | Italy | 105’

σκηνοθεσία: Pietro Germi

παίζουν: Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – RENTAL FAMILY

Comedy, Drama | 12+ | 2025 | USA, Japan | 109’

σκηνοθεσία: Hikari

παίζουν: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΛΑΣ – THE TAMING OF THE SHREW

Comedy, Drama, Romance | 12+ | 1967 | Italy, USA, UK | 122’

σκηνοθεσία: Franco Zeffirelli

παίζουν: Elizabeth Taylor, Richard Burton, Cyril Cusack

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ – FILANTROPICA

Comedy, Drama | 12+ | 2002 | Romania | 110’

σκηνοθεσία: Nae Caranfil

παίζουν: Mircea Diaconu, Gheorghe Dinică, Mara Nicolescu

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ – LE CORNIAUD

Comedy, Crime | 10+ | 1965 | France, Italy | 111’

σκηνοθεσία: Gérard Oury

παίζουν: Bourvil, Louis de Funès, Venantino Venantini

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ – OUR MAN IN HAVANA

Comedy, Crime | 12+ | 1959 | UK | 107’

σκηνοθεσία: Carol Reed

παίζουν: Alec Guinness, Maureen O’Hara, Burl Ives

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ – MEDIANERAS

Comedy, Drama, Romance | 12+ | 2011 | Argentina | 95’

σκηνοθεσία: Gustavo Taretto

παίζουν: Pilar López de Ayala, Javier Drolas, Inés Efron

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΓΑΠΗ=ΤΡΕΛΑ – FOLLEMENTE

Comedy, Romance | 12+ | 2025 | Italy | 97’

σκηνοθεσία: Paolo Genovese

παίζουν: Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Ο Πιέρο και η Λάρα συναντιούνται για ένα πρώτο ραντεβού στη Ρώμη. Εκείνος είναι χωρισμένος καθηγητής φιλοσοφίας, εκείνη συντηρήτρια επίπλων που προσπαθεί να αφήσει πίσω της μια σχέση χωρίς μέλλον. Το δείπνο ξεκινά απλά, σχεδόν αμήχανα, αλλά μέσα στο μυαλό των δύο ηρώων γίνεται πανικός.

Ο Πάολο Τζενοβέζε στήνει μια ρομαντική κωμωδία όπου οι σκέψεις, οι φόβοι, οι επιθυμίες και οι ανασφάλειες των πρωταγωνιστών αποκτούν φωνή. Οι εσωτερικοί τους «σύμβουλοι» τσακώνονται, σαμποτάρουν, ερωτεύονται, φοβούνται και παρεμβαίνουν σε κάθε βλέμμα και κάθε φράση.

Το αποτέλεσμα είναι μια ανάλαφρη αλλά εύστοχη ματιά στον σύγχρονο έρωτα: στο πώς κουβαλάμε τις προηγούμενες απογοητεύσεις, πόσο δύσκολο είναι να αφεθούμε και πόσο κωμικά παράλογη μπορεί να γίνει η προσπάθεια δύο ανθρώπων να πουν απλώς την αλήθεια τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Follemente» υπήρξε μία από τις μεγάλες εμπορικές επιτυχίες του ιταλικού σινεμά για το 2025, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από το κοινό. Η ταινία τιμήθηκε με το Nastro d’Argento Καλύτερης Κωμωδίας, ενώ η Πιλάρ Φολιάτι απέσπασε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε κωμωδία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως μιας σύγχρονης, ευρηματικής και ιδιαίτερα αγαπητής ρομαντικής κωμωδίας.

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑ – THE RETURN OF THE PINK PANTHER

Comedy, Crime | 10+ | 1975 | UK, USA | 114’

σκηνοθεσία: Blake Edwards

παίζουν: Peter Sellers, Christopher Plummer, Catherine Schell

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Το θρυλικό διαμάντι «Ροζ Πάνθηρας» κλέβεται ξανά και όλες οι υποψίες πέφτουν στον κοσμοπολίτη κλέφτη γνωστό ως «Φάντασμα». Για να λυθεί η υπόθεση, οι αρχές καλούν πίσω τον πιο απρόβλεπτο επιθεωρητή της ιστορίας του σινεμά: τον Ζακ Κλουζό.

Ο Πίτερ Σέλερς επιστρέφει στον ρόλο που τον έκανε αθάνατο, με τον Μπλέικ Έντουαρντς να συνδυάζει αστυνομική ίντριγκα, σωματική κωμωδία και αριστοκρατική παρωδία. Ο Κλουζό είναι αδέξιος, ανυποψίαστος και ακατάβλητος, ένας άνθρωπος που καταστρέφει τα πάντα γύρω του και παρ’ όλα αυτά καταφέρνει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα πριν από τη λύση.

Η ταινία αποτέλεσε τη μεγάλη επιστροφή του Πίτερ Σέλερς στον ρόλο του επιθεωρητή Κλουζό, ύστερα από περισσότερο από μια δεκαετία, και ουσιαστικά αναζωογόνησε ολόκληρη τη σειρά του «Ροζ Πάνθηρα», αφού πρόσφερε μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του χαρακτήρα: μεταμφιέσεις, κυνηγητά, απανωτές παρεξηγήσεις και την αξεπέραστη κωμική ακρίβεια του Σέλερς.

Υπήρξε υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ταινίας Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ ο Σέλερς προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ, επιβεβαιώνοντας την αντοχή και τη διαχρονική γοητεία ενός από τους πιο αγαπημένους κωμικούς χαρακτήρες του σινεμά.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ελεύθερη προβολή στο Πάρκο - Παιδικό Φεστιβάλ Δήμου Καλαμάτας

ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ, ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ – HONEY, I SHRUNK THE KIDS

Adventure, Comedy, Family | 8+ | 1989 | USA | 93’

σκηνοθεσία: Joe Johnston

παίζουν: Rick Moranis, Matt Frewer, Marcia Strassman

21:15 | Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων, Πλατεία Ευκαλύπτων | Είσοδος ελεύθερη

Ο Γουέιν Σαλίνσκι είναι ένας καλοπροαίρετος αλλά αποτυχημένος εφευρέτης που προσπαθεί να τελειοποιήσει μια παράξενη μηχανή σμίκρυνσης. Όταν η συσκευή ενεργοποιείται κατά λάθος, τα παιδιά του και τα παιδιά των γειτόνων μικραίνουν σε μέγεθος εντόμου και πετιούνται άθελά τους στα σκουπίδια.

Από εκεί ξεκινά μια απίθανη περιπέτεια επιστροφής στο σπίτι, μέσα σε έναν συνηθισμένο κήπο που ξαφνικά μοιάζει με ζούγκλα. Ένα φύλλο γίνεται καταφύγιο, ένα μπισκότο ολόκληρο βουνό, ένα μυρμήγκι πιθανός σύμμαχος και κάθε σταγόνα νερού μια μικρή φυσική καταστροφή.

Το οικογενειακό κλασικό της Disney συνδυάζει χιούμορ, φαντασία και περιπέτεια με πρακτικά εφέ που κρατούν ακόμη τη γοητεία τους. Μια ταινία για τη συνεργασία, την ευρηματικότητα και τη χαρά του να βλέπεις τον κόσμο από μια εντελώς διαφορετική κλίμακα.



Η ταινία υπήρξε μεγάλη εμπορική επιτυχία για τη Disney και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οικογενειακά φιλμ των τελών της δεκαετίας του ’80, ανοίγοντας τον δρόμο για συνέχειες και για μια ολόκληρη μικρή κινηματογραφική μυθολογία γύρω από την οικογένεια Σαλίνσκι. Ξεχώρισε ιδιαίτερα για τα ειδικά οπτικά εφέ της, τα οποία τιμήθηκαν με BAFTA, αποδεικνύοντας πως η παιδική φαντασία, όταν συναντά την τεχνική ευρηματικότητα, μπορεί να δημιουργήσει εικόνες που μένουν ζωντανές στη μνήμη πολλών γενιών θεατών.

Σας προσκαλούμε όλους σε αυτή την Ελεύθερη προβολή στο Πάρκο, στην πλατεία Ευκαλύπτων υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και της Φάρις, ως μέρους του Παιδικού Φεστιβάλ Δήμου Καλαμάτας.

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥΣ – THE FULL MONTY

Comedy, Drama | 15+ | 1997 | UK | 91’

σκηνοθεσία: Peter Cattaneo

παίζουν: Robert Carlyle, Tom Wilkinson, Mark Addy

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Στο Σέφιλντ της δεκαετίας του ’90, η βιομηχανική παρακμή έχει αφήσει πίσω της άνεργους εργάτες, οικονομική ανασφάλεια και πληγωμένη αξιοπρέπεια. Ο Γκαζ, πιεσμένος από τα χρέη και την ανάγκη να μείνει κοντά στον γιο του, σκαρφίζεται μια απελπισμένη ιδέα: να οργανώσει μαζί με φίλους του ένα ανδρικό στριπτίζ.

Η ταινία του Πίτερ Κατανέο μετατρέπει μια φαινομενικά εξωφρενική ιδέα σε τρυφερή κοινωνική κωμωδία. Οι ήρωες δεν είναι επαγγελματίες χορευτές ούτε καρικατούρες. Είναι άνθρωποι που παλεύουν με την ανεργία, την ηλικία, το σώμα τους, την ντροπή, τη φιλία και την ανάγκη να ξαναβρούν έναν λόγο να σταθούν όρθιοι.

Με βρετανικό χιούμορ, συγκίνηση και έναν ακαταμάχητο ρυθμό, το «The Full Monty» μιλά για την αξιοπρέπεια σε δύσκολους καιρούς και θυμίζει ότι μερικές φορές η πιο απρόσμενη πράξη θάρρους είναι να εκτεθείς μπροστά στους άλλους όπως ακριβώς είσαι.

Η ταινία γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια μιας μικρής βρετανικής παραγωγής. Κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής, απέσπασε το BAFTA Καλύτερης Ταινίας και προτάθηκε επίσης για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Η θερμή υποδοχή της επιβεβαίωσε πως μια βαθιά τοπική ιστορία για την ανεργία, τη φιλία και την αξιοπρέπεια μπορεί να μιλήσει με χιούμορ και ανθρωπιά σε θεατές σε όλο τον κόσμο.

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΒΙΚΙΝΓΚ – THE LAST VIKING

Black Comedy | 15+ | 2025 | Denmark, Sweden | 116’

σκηνοθεσία: Anders Thomas Jensen

παίζουν: Nikolaj Lie Kaas, Mads Mikkelsen, Sofie Gråbøl

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Ο Άνκερ αποφυλακίζεται ύστερα από χρόνια για μια ληστεία και επιστρέφει με έναν μόνο στόχο: να βρει τα κρυμμένα χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι ο μόνος που γνωρίζει πού βρίσκονται είναι ο αδελφός του, Μάνφρεντ, ο οποίος έχει αποσυρθεί σε έναν δικό του ψυχικό κόσμο και πιστεύει πως είναι ο Τζον Λένον.

Ο Άντερς Τόμας Γένσεν επιστρέφει στο γνώριμο σύμπαν του, εκεί όπου η μαύρη κωμωδία συναντά το οικογενειακό τραύμα, την ταυτότητα και τη βία που κρύβεται κάτω από την καθημερινότητα. Οι ήρωές του είναι παράλογοι, ευάλωτοι και συχνά επικίνδυνοι, αλλά ποτέ μονοδιάστατοι.

Με τον Μαντς Μίκελσεν και τον Νικολάι Λι Κάας σε ακόμη μία συνεργασία με τον Δανό δημιουργό, η ταινία κινείται ανάμεσα στο γέλιο και την αμηχανία, στο εξωφρενικό και το βαθιά ανθρώπινο. Μια ιστορία για δύο αδέλφια που ψάχνουν χρήματα και βρίσκουν, άθελά τους, τον εαυτό τους.

Η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας, εκτός συναγωνισμού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση του Άντερς Τόμας Γένσεν ανάμεσα στους πιο ιδιαίτερους δημιουργούς της σύγχρονης σκανδιναβικής κωμωδίας. Ξεχώρισε επίσης για το σύνολο των ερμηνειών της, με διακρίσεις και υποψηφιότητες στη Δανία, ενώ η παρουσία των Μαντς Μίκελσεν και Νικολάι Λι Κάας συνεχίζει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δημιουργικές συνεργασίες του ευρωπαϊκού σινεμά.

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΙΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΑΕΙ ΕΚΕΙ ΠΕΡΑ; – WHO’S SINGIN’ OVER THERE?

Comedy, Drama | 12+ | 1980 | Yugoslavia | 86’

σκηνοθεσία: Slobodan Šijan

παίζουν: Pavle Vuisić, Dragan Nikolić, Danilo “Bata” Stojković

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Στις 5 Απριλίου 1941, μια μέρα πριν από τη γερμανική εισβολή στη Γιουγκοσλαβία, μια ετερόκλητη ομάδα επιβατών επιβιβάζεται σε ένα παλιό λεωφορείο με προορισμό το Βελιγράδι. Ο δρόμος είναι γεμάτος καθυστερήσεις, καβγάδες, παρεξηγήσεις και μικρές αποκαλύψεις.

Ο Σλόμπονταν Σίγιαν φτιάχνει μια πικρή κωμωδία δρόμου όπου κάθε επιβάτης μοιάζει με μικρό κομμάτι μιας κοινωνίας που δεν αντιλαμβάνεται τι πλησιάζει. Το γέλιο γεννιέται από την αδεξιότητα, την ιδιοτέλεια και την ανθρώπινη μικρότητα, ενώ στο βάθος ακούγεται ήδη ο θόρυβος της Ιστορίας.

Θεωρείται μία από τις σπουδαιότερες ταινίες του γιουγκοσλαβικού κινηματογράφου: απλή στην αφήγηση, απολαυστική στους χαρακτήρες και ταυτόχρονα βαθιά αλληγορική. Μια διαδρομή προς την πρωτεύουσα που γίνεται διαδρομή προς το αναπόφευκτο.

Η ταινία απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Μόντρεαλ το 1981 και με τα χρόνια απέκτησε μυθική θέση στον βαλκανικό κινηματογράφο. Το 1996 ψηφίστηκε από την Ακαδημία Κινηματογραφικής Τέχνης της Γιουγκοσλαβίας ως μία από τις σημαντικότερες, και συχνά ως η κορυφαία, σερβική ταινία της περιόδου 1947-1995. Παραμένει έργο αναφοράς γιατί συνδυάζει λαϊκό χιούμορ, ιστορική ειρωνεία και βαθιά συλλογική μνήμη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

DANCE MOVES / ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΤΥ

επιμέλεια Βασίλης Παπαευσταθίου / Filmhouse

22:00 | Μέγαρο Χορού Καλαμάτας | Είσοδος ελεύθερη

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας πραγματοποιείται ένα ιδιότυπο θεματικό πάρτυ, σε επιμέλεια του Βασίλη Παπαευσταθίου. Μια επιλεγμένη σειρά από βίντεο-κλιπ με έντονη κινητική γλώσσα, από τους Fatboy Slim και Chemical Brothers ως τους OK Go και τους Newcleus, μετατρέπει τον χώρο του Μεγάρου σε ένα ζωντανό, παλλόμενο σύμπαν εικόνας και ήχου.

Τα βίντεο που επιλέγονται δεν είναι απλώς μουσικές προβολές. Είναι μικρά μανιφέστα κίνησης. Ο χορός σε αυτά δεν διακοσμεί τη μουσική, αλλά τη συνθέτει, τη διαπραγματεύεται και την αντιστρέφει. Το κοινό προσκαλείται να παρακολουθήσει, να εμπνευστεί, να αντιγράψει την κίνηση ή απλά να παρασυρθεί από τις μουσικές και να χορέψει.

Η βραδιά εντάσσεται στο πλαίσιο της ενότητας Dancing with the Community, ένα ακόμη κάλεσμα του Φεστιβάλ προς όλους όσοι θέλουν να νιώσουν τον χορό ως βίωμα κοινό, ανοιχτό και απελευθερωτικό. Σε συνεργασία με τη Filmhouse / Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΛΑ ΙΤΑΛΙΚΑ – DIVORCE ITALIAN STYLE

Comedy, Drama, Romance | 15+ | 1961 | Italy | 105’

σκηνοθεσία: Pietro Germi

παίζουν: Marcello Mastroianni, Daniela Rocca, Stefania Sandrelli

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Ο Φερντινάντο Τσεφαλού, ξεπεσμένος Σικελός αριστοκράτης, είναι εγκλωβισμένος σε έναν γάμο που δεν αντέχει και ερωτευμένος με τη νεαρή ξαδέλφη του. Στην Ιταλία της εποχής, όμως, το διαζύγιο δεν επιτρέπεται. Έτσι, ο Φερντινάντο αρχίζει να φαντάζεται έναν πιο «βολικό» τρόπο να απαλλαγεί από τη σύζυγό του.

Ο Πιέτρο Τζέρμι υπογράφει μια από τις πιο αιχμηρές ιταλικές σάτιρες των αρχών της δεκαετίας του ’60, στοχεύοντας τον ανδρικό εγωισμό, την υποκρισία, τον καθολικό συντηρητισμό και τον λεγόμενο «κώδικα τιμής». Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, με μουστάκι, βλέμμα παρακμής και κωμική ακρίβεια, δημιουργεί έναν ήρωα ταυτόχρονα γελοίο και αποκαλυπτικό.

Το «Διαζύγιο αλά Ιταλικά» είναι μαύρη κωμωδία με κομψότητα και δηλητήριο: γελάς με τον παραλογισμό της πλοκής, αλλά πίσω από το γέλιο αποκαλύπτεται μια κοινωνία που μετατρέπει την επιθυμία, την τιμή και τον νόμο σε θέατρο υποκρισίας.

Το «Διαζύγιο αλά Ιταλικά» υπήρξε μια από τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες της ιταλικής κωμωδίας. Κέρδισε το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ ήταν υποψήφιο και για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τον Πιέτρο Τζέρμι και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Παρουσιάστηκε επίσης στο Φεστιβάλ Καννών, όπου τιμήθηκε ως καλύτερη κωμωδία, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως κλασικό δείγμα της ιταλικής σάτιρας.

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ – RENTAL FAMILY

Comedy, Drama | 12+ | 2025 | USA, Japan | 109’

σκηνοθεσία: Hikari

παίζουν: Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Ένας Αμερικανός ηθοποιός που ζει στο Τόκιο δυσκολεύεται να βρει ουσιαστική δουλειά και αποδέχεται μια παράξενη πρόταση: να εργαστεί σε μια εταιρεία που νοικιάζει ανθρώπους για να υποδύονται συγγενείς, φίλους ή συνοδούς σε πραγματικές κοινωνικές περιστάσεις.

Στην αρχή οι αποστολές μοιάζουν απλώς επαγγελματικές, σχεδόν θεατρικά παιχνίδια ρόλων. Σταδιακά, όμως, ο ήρωας αρχίζει να δένεται με τους ανθρώπους που καλείται να «υποδυθεί» ότι αγαπά, και τα όρια ανάμεσα στην παράσταση και την αληθινή φροντίδα γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα.

Η Hikari δημιουργεί μια τρυφερή δραμεντί για τη μοναξιά, την ανάγκη επαφής και τους απρόσμενους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι φτιάχνουν οικογένειες. Με τον Μπρένταν Φρέιζερ σε έναν ζεστό, χαμηλόφωνο ρόλο, η ταινία κοιτάζει με χιούμορ και ευαισθησία το παράδοξο της ανθρώπινης σύνδεσης στην πιο μοναχική εποχή.

Η ταινία ξεχώρισε στη φεστιβαλική της διαδρομή για τη ζεστή υποδοχή του κοινού και για την ερμηνεία του Μπρένταν Φρέιζερ, η οποία συνδέθηκε με τη νέα δημιουργική περίοδο της καριέρας του. Αντλώντας έμπνευση από ένα πραγματικό κοινωνικό φαινόμενο της Ιαπωνίας, το «Rental Family» ανοίγει μια τρυφερή συζήτηση για τη μοναξιά, την ανάγκη του ανήκειν και τις παράξενες αλλά ουσιαστικές μορφές φροντίδας που μπορεί να γεννήσει η σύγχρονη ζωή.

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΟ ΗΜΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΣΤΡΙΓΓΛΑΣ – THE TAMING OF THE SHREW

Comedy, Drama, Romance | 12+ | 1967 | Italy, USA, UK | 122’

σκηνοθεσία: Franco Zeffirelli

παίζουν: Elizabeth Taylor, Richard Burton, Cyril Cusack

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Στην Πάδοβα του Σαίξπηρ, η όμορφη Μπιάνκα δεν μπορεί να παντρευτεί πριν βρεθεί σύζυγος για τη μεγαλύτερη αδελφή της, την Κατερίνα, γυναίκα οξύθυμη, ανεξάρτητη και απρόθυμη να υποταχθεί στις κοινωνικές συμβάσεις. Τότε εμφανίζεται ο Πετρούκιο, αποφασισμένος να την κερδίσει, να την προκαλέσει και να τη «δαμάσει».

Ο Φράνκο Τζεφιρέλι μεταφέρει το έργο με θεατρική ένταση, κινηματογραφική λάμψη και πλούσια αναγεννησιακή ατμόσφαιρα. Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον, ζευγάρι και στη ζωή, γεμίζουν την οθόνη με εκρηκτική χημεία, μετατρέποντας τη σύγκρουση Κατερίνας και Πετρούκιου σε μονομαχία γοητείας, πείσματος και επιθυμίας.

Η ταινία παραμένει μία από τις πιο γνωστές κινηματογραφικές διασκευές του Σαίξπηρ, με όλη τη γοητεία και τις αντιφάσεις του έργου της εποχής της. Μια ζωηρή, θεαματική κωμωδία χαρακτήρων για τον έρωτα ως σύγκρουση, παιχνίδι εξουσίας και αμοιβαία πρόκληση.

Η ταινία απέσπασε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, για καλλιτεχνική διεύθυνση και κοστούμια, ενώ διακρίθηκε και στα David di Donatello, με βραβεία για την παραγωγή και για τις ερμηνείες των Ρίτσαρντ Μπάρτον και Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Η λαμπρή εικαστική της ταυτότητα, η θεατρική της ένταση και η μυθική χημεία του πρωταγωνιστικού ζευγαριού την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο δημοφιλείς κινηματογραφικές μεταφορές του Σαίξπηρ.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ – FILANTROPICA

Comedy, Drama | 12+ | 2002 | Romania | 110’

σκηνοθεσία: Nae Caranfil

παίζουν: Mircea Diaconu, Gheorghe Dinică, Mara Nicolescu

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Ο Οβίντιου, ένας καθηγητής που δυσκολεύεται οικονομικά, ονειρεύεται μια πιο άνετη ζωή και μια θέση σε έναν κόσμο που τον αγνοεί. Όταν γνωρίζει μια νεαρή γυναίκα και προσπαθεί να την εντυπωσιάσει, παρασύρεται σε έναν αλλόκοτο μηχανισμό «φιλανθρωπίας», όπου η συγκίνηση γίνεται επάγγελμα και η ανάγκη μετατρέπεται σε παράσταση.

Ο Νάε Καρανφίλ υπογράφει μια από τις πιο αγαπημένες ρουμανικές μαύρες κωμωδίες, γεμάτη ειρωνεία, κοινωνική παρατήρηση και ακριβή αίσθηση του παραλόγου. Η ταινία κοιτάζει τη μετακομμουνιστική Ρουμανία μέσα από την καθημερινή επινοητικότητα, τη φτώχεια, τη διαφθορά και την επιθυμία για αξιοπρέπεια.

Το «Filantropica» είναι αστείο, πικρό και βαθιά ανθρώπινο. Σατιρίζει έναν κόσμο όπου όλοι προσπαθούν να πουλήσουν κάτι: ιστορίες, συναισθήματα, εικόνα, ακόμη και δυστυχία. Και μέσα σε αυτό το θέατρο επιβίωσης, αναζητά την τρυφερότητα που μπορεί να απομείνει.

Το «Filantropica» θεωρείται σήμερα μία από τις ταινίες-κλειδιά του σύγχρονου ρουμανικού κινηματογράφου και συχνά αναφέρεται ως προάγγελος της διεθνούς άνθησης του Ρουμανικού Νέου Κύματος. Τιμήθηκε με βραβεία κοινού και επιτροπών σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ, ανάμεσά τους στο Παρίσι, στο goEast του Βισμπάντεν και στο Mons. Η δύναμή του βρίσκεται στο ότι μετατρέπει μια τοπική κοινωνική πραγματικότητα σε αιχμηρή, καθολική σάτιρα για την ανάγκη, την επινόηση και την εμπορευματοποίηση του συναισθήματος.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ – LE CORNIAUD

Comedy, Crime | 10+ | 1965 | France, Italy | 111’

σκηνοθεσία: Gérard Oury

παίζουν: Bourvil, Louis de Funès, Venantino Venantini

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Ο αφελής Αντουάν Μαρεσάλ ξεκινά για διακοπές, όταν το μικρό του αυτοκίνητο καταστρέφεται σε σύγκρουση με τη Rolls-Royce ενός πλούσιου επιχειρηματία, του Λεοπόλ Σαρογιάν. Ως αποζημίωση, ο Σαρογιάν του προτείνει να οδηγήσει μια πολυτελή Cadillac από την Ιταλία στη Γαλλία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

Ο Αντουάν δεν γνωρίζει ότι το αυτοκίνητο είναι γεμάτο λαθραία πολύτιμα αντικείμενα και ότι ο δήθεν ευγενικός ευεργέτης τον χρησιμοποιεί ως ανυποψίαστο μεταφορέα. Έτσι ξεκινά μια ξέφρενη κωμωδία δρόμου, με παρεξηγήσεις, καταδιώξεις, απρόοπτες στάσεις και ένα διαρκές παιχνίδι ανάμεσα στην πονηριά και την αθωότητα.

Ο Ζεράρ Ουρί αξιοποιεί ιδανικά το κωμικό δίδυμο Μπουρβίλ και Λουί ντε Φινές: ο ένας ήρεμος, καλόκαρδος και απονήρευτος, ο άλλος νευρικός, εκρηκτικός και χειριστικός. Το αποτέλεσμα είναι μια από τις πιο δημοφιλείς γαλλικές κωμωδίες της δεκαετίας του ’60.

Η ταινία υπήρξε ένας από τους μεγάλους εμπορικούς θριάμβους του γαλλικού σινεμά της δεκαετίας του ’60, με εκατομμύρια θεατές στη Γαλλία και διαχρονική τηλεοπτική και κινηματογραφική απήχηση. Η συνάντηση του Μπουρβίλ με τον Λουί ντε Φινές αποδείχθηκε ιδανική: δύο εντελώς διαφορετικοί κωμικοί ρυθμοί ενώνονται σε ένα road movie γεμάτο παρεξηγήσεις, σωματική κωμωδία και λαϊκή φρεσκάδα που παραμένει ακαταμάχητη.

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΒΑΝΑ – OUR MAN IN HAVANA

Comedy, Crime | 12+ | 1959 | UK | 107’

σκηνοθεσία: Carol Reed

παίζουν: Alec Guinness, Maureen O’Hara, Burl Ives

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Ο Τζιμ Γουόρμολντ είναι Βρετανός πωλητής ηλεκτρικών σκουπών στην Αβάνα, ένας συνηθισμένος άνθρωπος με οικονομικά προβλήματα και μια κόρη με ακριβές επιθυμίες. Όταν οι μυστικές υπηρεσίες του προτείνουν να γίνει πληροφοριοδότης, εκείνος δέχεται, περισσότερο από ανάγκη παρά από πατριωτισμό.

Χωρίς πραγματικούς κατασκόπους να στρατολογήσει, αρχίζει να επινοεί ένα ολόκληρο δίκτυο πρακτόρων και να στέλνει στο Λονδίνο φανταστικές αναφορές. Μόνο που η γραφειοκρατία της κατασκοπείας παίρνει τα ψέματά του απολύτως σοβαρά, και σύντομα ο Γουόρμολντ βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν κόσμο πιο επικίνδυνο από όσο είχε φανταστεί.

Ο Κάρολ Ριντ διασκευάζει τον Γκράχαμ Γκριν σε μια κομψή κατασκοπική σάτιρα, με τον Άλεκ Γκίνες να ισορροπεί θαυμάσια ανάμεσα στην αμηχανία και την ευφυΐα. Μια μαύρη κωμωδία για την ψυχροπολεμική παράνοια, την πληροφορία ως εμπόρευμα και τη γελοιότητα των μηχανισμών εξουσίας.

Η ταινία προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας ή Μιούζικαλ, ενώ ο Κάρολ Ριντ προτάθηκε και από την Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών για τη σκηνοθεσία του. Ως συνεργασία του Ριντ με τον Γκράχαμ Γκριν, μετά τον «Τρίτο Άνθρωπο», το φιλμ παραμένει μια κομψή και δηλητηριώδης σάτιρα της κατασκοπείας, όπου το ψέμα, η γραφειοκρατία και η ψυχροπολεμική φαντασίωση γίνονται υλικό υψηλής κωμωδίας.

ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΣΟΤΟΙΧΙΕΣ – MEDIANERAS

Comedy, Drama, Romance | 12+ | 2011 | Argentina, Germany, Spain | 95’

σκηνοθεσία: Gustavo Taretto

παίζουν: Pilar López de Ayala, Javier Drolas, Inés Efron

21:30 | Vista Marina, Σαλαμίνος 8, Μαρίνα Καλαμάτας | Είσοδος γενική 5 ευρώ, είσοδος 3 ευρώ για ανέργους, φοιτητές και πολύτεκνους, ελεύθερη κάτω των 18

Ο Μαρτίν και η Μαριάνα ζουν σε απέναντι πολυκατοικίες στο Μπουένος Άιρες. Περνούν από τους ίδιους δρόμους, μπαίνουν στα ίδια μαγαζιά, ίσως στέκονται λίγα μέτρα ο ένας από τον άλλον, αλλά δεν συναντιούνται ποτέ πραγματικά. Εκείνος είναι σχεδιαστής ιστοσελίδων, κλεισμένος σε έναν ψηφιακό κόσμο. Εκείνη είναι αρχιτέκτονας και βιτρινίστρια, προσπαθώντας να ξαναβρεί τον εαυτό της μετά από έναν χωρισμό.

Ο Γκουστάβο Ταρέτο φτιάχνει μια τρυφερή αστική ρομαντική κομεντί για τη μοναξιά στις μεγάλες πόλεις, για τα διαμερίσματα που γίνονται καταφύγια και φυλακές, για τις οθόνες που μας συνδέουν και μας απομονώνουν ταυτόχρονα. Το Μπουένος Άιρες δεν είναι απλώς φόντο, αλλά ζωντανός οργανισμός που χωρίζει και ενώνει.

Οι «Μεσοτοιχίες» μιλούν για την επιθυμία να βρεθεί ο άλλος μέσα στο χάος της πόλης. Μια χαμηλόφωνη, γλυκόπικρη ταινία για ανθρώπους που είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον, αλλά πρέπει πρώτα να μάθουν να βγαίνουν από το δικό τους παράθυρο.

Οι «Μεσοτοιχίες» αποτέλεσαν το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Γκουστάβο Ταρέτο, βασισμένο σε μια ήδη πολυβραβευμένη μικρού μήκους ταινία του ίδιου. Μετά την κυκλοφορία της, η ταινία ταξίδεψε σε διεθνή φεστιβάλ και αγαπήθηκε ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές σύγχρονες αστικές ρομαντικές κομεντί της Λατινικής Αμερικής. Η αξία της βρίσκεται στον τρόπο που μετατρέπει την αρχιτεκτονική, την τεχνολογία και τη μοναξιά της μεγαλούπολης σε μια τρυφερή ιστορία αναμονής και συνάντησης.