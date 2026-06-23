Ενωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία»: Μουσική βραδιά με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά υπό το φως της πανσελήνου ετοιμάζει η Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «Αρμονία», η οποία θα φιλοξενήσει τον αγαπημένο ερμηνευτή Γεράσιμο Ανδρεάτο σε μια ιδιαίτερη συναυλιακή συνάντηση στο αμφιθέατρο του Κάστρου Καλαμάτας.

Η εκδήλωση με τίτλο «Κάτω από το φως της Πανσελήνου» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 μ.μ., με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο να συμπράττει επί σκηνής με τη Χορωδία της «Αρμονίας», σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και μουσικές συγκινήσεις.

Την μουσική συνοδεία της βραδιάς αναλαμβάνει το σχήμα του Θοδωρή Ξυδιά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση της χορωδίας έχει ο Μιχάλης Γαργαλιώνης.

Η είσοδος για το κοινό έχει οριστεί στα 15 ευρώ, ενώ η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται στο κατάστημα «Λευκά Είδη Κριτσωτάκης», στην οδό Αναγνωσταρά 59 και στο βιβλιοπωλείο «Όλα Χαρτί», στην 23ης Μαρτίου.