Ο Ταΰγετος γίνεται κινηματογραφικό εργαστήριο για 10 ημέρες

Από τις 28 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου, τα χωριά του Ταϋγέτου θα υποδεχθούν νέους κινηματογραφιστές από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο πλαίσιο του 2ου International Taygetos Film Camp, ενός πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος αφιερωμένου στο δημιουργικό ντοκιμαντέρ.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός διεθνούς πεδίου συνεργασίας μεταξύ φοιτητών κινηματογραφικών σχολών και νέων δημιουργών, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών του χώρου, καλούνται να αναπτύξουν, να γυρίσουν και να ολοκληρώσουν ντοκιμαντέρ μέσα σε μόλις δέκα ημέρες.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα χωριά του Ταϋγέτου, οι άνθρωποί τους και οι άγνωστες ιστορίες τους. Μέσα από τον κινηματογραφικό φακό, τόποι που έχουν γνωρίσει την εγκατάλειψη αποκτούν ξανά φωνή και ορατότητα, ενώ αναδεικνύεται ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος της ορεινής Μεσσηνίας.

Καθοριστική για την υλοποίηση και τη διεθνή απήχηση του International Taygetos Film Camp είναι η συμβολή του Μαριολοπούλειου – Καναγκίνειου Ιδρύματος Επιστημών και Περιβάλλοντος, το οποίο θα απονείμει χρηματικό βραβείο ύψους 2.000 ευρώ στο καλύτερο ντοκιμαντέρ που θα παραχθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η συνεργασία του Ιδρύματος με το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ συνεχίζεται δυναμικά, με κοινό άξονα την ανάδειξη της σχέσης ανθρώπου, περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς. Μέσα από τις δράσεις του, το Ίδρυμα ενισχύει τη μελέτη της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης, υποστηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συμβάλλει στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εντατικά εργαστήρια, έρευνα πεδίου, κινηματογραφικά γυρίσματα και μοντάζ. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με επαγγελματίες του κινηματογράφου και να εμβαθύνουν σε ζητήματα έρευνας, σκηνοθεσίας και αφήγησης, προσεγγίζοντας το ντοκιμαντέρ ως ένα ισχυρό εργαλείο κατανόησης και κοινωνικής παρέμβασης.

Προβολές και διεθνής ορατότητα

Τα ντοκιμαντέρ που θα δημιουργηθούν θα παρουσιαστούν με την ολοκλήρωση του Camp στο προαύλιο του σχολείου της Αρτεμισίας, παρουσία επαγγελματιών του κινηματογραφικού χώρου και προσκεκλημένων επισήμων, όπου θα απονεμηθεί και το βραβείο καλύτερης ταινίας.

Όλες οι παραγωγές θα προβληθούν στη τελική τους μορφή στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου τον Νοέμβριο του 2026, προσφέροντας στους δημιουργούς διεθνή προβολή, επαγγελματική δικτύωση και τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ένα ευρύτερο κοινό. Μέσα από τις ταινίες, τα χωριά του Ταϋγέτου γίνονται οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, αποκτώντας ορατότητα και παρουσία σε ένα διεθνές πολιτιστικό δίκτυο που μπορεί να συμβάλει στην προβολή, την επισκεψιμότητα και τη διατήρηση της ζωντανής τους ταυτότητας.

Παράλληλα με τα εργαστήρια και τα γυρίσματα οι κοινότητες του Ταϋγέτου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιλεγμένα ντοκιμαντέρ σε υπαίθριες προβολές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Camp. Οι προβολές υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας και εντάσσονται στο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2026, μέσω του Solar Cinema Greeece, φέρνοντας τον δημιουργικό κινηματογράφο κοντά στους κατοίκους της ορεινής Μεσσηνίας και ενισχύοντας τη σύνδεση του φεστιβάλ με τις τοπικές κοινότητες.

Για δέκα ημέρες, ο Ταΰγετος μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό κινηματογραφικό εργαστήριο, όπου η τέχνη του ντοκιμαντέρ συναντά τη φύση, την παράδοση και τις ιστορίες των ανθρώπων που εξακολουθούν να κρατούν ζωντανή την ψυχή του βουνού.

Εισηγητές & Συντελεστές

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ | Ιάκωβος Παναγόπουλος Ο Δρ. Ιάκωβος Παναγόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Είναι ενεργός ερευνητής με διεθνείς δημοσιεύσεις και πολυβραβευμένος σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους.

Εισηγητές:

Erik Knudsen: Καθηγητής Μεθοδολογίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο University of Central Lancashire στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει διατελέσει Καθηγητής Οπτικού και Ψηφιακού Πολιτισμού στο Bournemouth University και επικεφαλής της Σχολής ΜΜΕ, Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών του University of Salford.

Luke Blazejewski: Φωτογράφος και κινηματογραφιστής με έδρα το Μάντσεστερ, ο οποίος συνεργάζεται με σημαντικούς οργανισμούς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Becca Bond: Σκηνοθέτιδα και Ανώτερη Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Bournemouth, με μακρά εμπειρία σε παραγωγές ντοκιμαντέρ για BBC, Channel 4, CNN κ.ά.

Mark Bond: Ανώτερος Λέκτορας Κινηματογράφησης στο Τμήμα Παραγωγής Μέσων και Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MA) στην Κινηματογράφηση για τον Κινηματογράφο και την Τηλεόραση.

Masterclasses

Μοντάζ – Χρόνης Θεοχάρης: Σπούδασε σινεμά, σκηνοθεσία και μοντάζ σε Αθήνα και Παρίσι. Έχει εργαστεί σε σημαντικά ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας. Είναι μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Ηχοληψία / Sound Design – Απόστολος Λουφόπουλος: Συνθέτης, sound designer, Καθηγητής τμήματος Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου (PhD City University, London). Δημιουργεί ήχο και μουσική για κινηματογράφο, video και θέατρο.