“Καλώς ανταμωθήκαμε”: Χορός, παράδοση και συγκίνηση στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Την εκδήλωση στήριξαν καλλιτεχνικά το μουσικό σύνολο παραδοσιακής μουσικής «Χορίαμβος» της Ι.Μ. Μεσσηνίας και οι μουσικοί Νίκος Παπαηλίου, Δημήτρης Μπάκος και Γιώργος Κλάδης. Την μουσική επιμέλεια είχε ο Νικόλας Παλαιολόγος.
Υπεύθυνοι χοροδιδάσκαλοι των ομάδων ήταν οι: Λ.τ.Ε. Καλαμάτας: Άγης Τσακαλάκος, Νίκος Λαμπρόπουλος, Ηρώ Διαμαντάκου, Λ.τ.Ε. Τρίπολης: Αγγελική Νικολοπούλου, Λ.τ.Ε. Πάτρας: Βασίλης Σταμόπουλος, Λ.τ.Ε. Σπάρτης: Γιώργος Αριανάς, Λ.τ.Ε. Άργους: Στέλλα Αγνάντου, Λ.τ.Ε. Κιάτου: Μιλτιάδης Μπόσγας, Λ.τ.Ε. Πύργου: Κωνσταντίνος Τζανέτος.
https://eleftheriaonline.gr/local/politismos/item/356306-kalos-antamothikame-xoros-paradosi-kai-sygkinisi-sto-anoixto-theatro-kalamatas#sigProId8f5a11c246