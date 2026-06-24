Η Καλαμάτα πρωτεύουσα των Εναέριων Ακροβατικών Τεχνών: Με επιτυχία το 7ο Διεθνές Kalamata Aerial Dance Cup

Φορέας υλοποίησης της διοργάνωσης είναι ο Πολιτιστικός Χορευτικός Σύλλογος Καλαμάτας Dance Challenge, ο οποίος εδώ και επτά συνεχόμενα χρόνια εργάζεται με συνέπεια, επαγγελματισμό και αγάπη για την εξέλιξη, τη διάδοση και την ανάδειξη των εναέριων τεχνών στη χώρα μας κι όχι μόνο. Η Καλαμάτα υποδέχθηκε εκατοντάδες αθλητές, προπονητές, συνοδούς και επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας μία μεγάλη διεθνή κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο πάθος για μία ιδιαίτερη μορφή τέχνης που συνδυάζει τη δύναμη, την ακροβατική δεξιότητα, τον χορό και την καλλιτεχνική έκφραση. Το επίπεδο των συμμετοχών ήταν εντυπωσιακά υψηλό, με τους αθλητές να παρουσιάζουν άρτιες και απαιτητικές χορογραφίες, αποδεικνύοντας τη συνεχή εξέλιξη που γνωρίζουν οι Εναέριες Ακροβατικές Τέχνες τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της φετινής διοργάνωσης ήταν η άψογη οργάνωση και η απόλυτη τήρηση του προγράμματος, γεγονός που σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά από αθλητές, σχολές, γονείς και προπονητές. Όλες οι κατηγορίες πραγματοποιήθηκαν στον προκαθορισμένο χρόνο, χωρίς καθυστερήσεις, προσφέροντας μία ξεκούραστη, ευχάριστη και επαγγελματική εμπειρία σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Το κλειστό γυμναστήριο του Δημοτικού Γηπέδου Παραλίας Καλαμάτας μεταμορφώθηκε σε έναν ζεστό, καλαίσθητο και φιλόξενο χώρο, με ιδιαίτερη διακόσμηση, προσεγμένη αισθητική και υψηλών προδιαγραφών παραγωγή, δημιουργώντας μία μοναδική ατμόσφαιρα αντάξια ενός διεθνούς φεστιβάλ. Η παρουσία αποκλειστικά ξένων κριτών ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το κύρος της διοργάνωσης, διασφαλίζοντας ένα υψηλό επίπεδο on line αξιολόγησης, πλήρη αντικειμενικότητα, διαφάνεια και πιστή εφαρμογή των κανονισμών, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα θετικού κλίματος χωρίς παράπονα και αμφισβητήσεις. Κατά τη διάρκεια των απονομών, όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικό μετάλλιο και έπαινο συμμετοχής, ενώ απονεμήθηκαν κύπελα και ειδικές διακρίσεις στις κατηγορίες που προβλέπονταν από τους κανονισμούς, επιβραβεύοντας την προσπάθεια, την αφοσίωση και την αγάπη όλων για την εναέρια τέχνη.

Παράλληλα, η διοργάνωση διατήρησε για ακόμη μία χρονιά τον κοινωνικό της χαρακτήρα, στηρίζοντας τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μεσσηνίας, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός, η τέχνη και η κοινωνική προσφορά μπορούν να συνυπάρχουν και να δημιουργούν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία. “Από σήμερα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ίδιο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου το 2027, με ακόμη υψηλότερους στόχους και μεγαλύτερη εξωστρέφεια. Επόμενος μεγάλος στόχος μας είναι η προσέλκυση συμμετοχών από περισσότερες από δέκα χώρες, ώστε η Καλαμάτα να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς και παγκόσμιο σημείο συνάντησης της εναέριας κοινότητας” τονίζεται από τους διοργανωτές.