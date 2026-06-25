Από τη λογοτεχνία στη μουσική: Ο Μεσσήνιος Χάρης Λιανός παρουσιάζει το «Electric Tide»

Ο Χάρης Λιανός συστήνει στο κοινό τη νέα του μουσική δουλειά με τίτλο «Electric Tide», ένα EP τριών τραγουδιών που κυκλοφόρησε επίσημα την Παρασκευή 19 Ιουνίου και φέρνει στο προσκήνιο μια πιο σύγχρονη, ηλεκτρονική και καλοκαιρινή πλευρά της δημιουργικότητάς του.

Με τα singles «AQUA», «Magnetic VIBE» και «Zeledaki (Jelè)», ο Μεσσήνιος δημιουργός κινείται ανάμεσα σε διαφορετικά μουσικά είδη, από Slap House και Drill μέχρι Modern Greek Pop, επιχειρώντας να αποτυπώσει την ένταση, την ενέργεια και τις εικόνες του καλοκαιριού μέσα από έναν μοντέρνο ήχο. Το «Electric Tide» λειτουργεί ως ένα «ηλεκτρικό κύμα» ρυθμών και συναισθημάτων, με αναφορές στη θάλασσα, τη νυχτερινή ζωή, την Καλαμάτα και τη διάθεση μιας εποχής που ζητά μουσική με παλμό.

Ο Χάρης Λιανός γεννήθηκε στον Κουταλά Μεσσηνίας, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο καταγωγής του. Για περισσότερα από δέκα χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο της παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας φαντασίας, έχοντας εκδώσει μέχρι σήμερα εννέα βιβλία, ενώ είναι και συγγραφέας θεατρικού έργου. Παράλληλα, είναι συνιδιοκτήτης καφέ στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί και στη στιχουργική, συνδυάζοντας τη λογοτεχνική του φαντασία με τη σύγχρονη μουσική έκφραση.

Στη νέα του δουλειά, η Καλαμάτα δεν αποτελεί απλώς φόντο, αλλά πηγή έμπνευσης. Από το Κάστρο μέχρι την ακτή, η πόλη μετατρέπεται σε σκηνικό ρυθμού, εικόνων και συναισθημάτων, ειδικά μέσα από το «Magnetic VIBE», όπου ο τοπικός χαρακτήρας συναντά την urban αισθητική. Με το «Electric Tide», ο Χάρης Λιανός ανοίγει ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο, ενώ ήδη προετοιμάζει τα επόμενα μουσικά και συγγραφικά του βήματα.

Μιλώντας στην «Ε», ο Χάρης Λιανός αναφέρεται στη νέα μουσική του δουλειά, εξηγώντας την έμπνευση πίσω από το EP, τη σύνδεσή του με την Καλαμάτα και την επιθυμία του να πειραματιστεί με διαφορετικά μουσικά είδη. Παράλληλα, μιλά για τη σχέση του με τον τόπο καταγωγής του, τους μελλοντικούς μουσικούς και συγγραφικούς του στόχους, καθώς και για τα επόμενα βήματα ενός δημιουργικού ταξιδιού που συνδυάζει τη λογοτεχνία με τη σύγχρονη μουσική έκφραση.

-Το «Electric Tide» μόλις κυκλοφόρησε. Πώς γεννήθηκε η ιδέα πίσω από αυτό το EP και τι συμβολίζει ο τίτλος του;

Η ιδέα του «Electric Tide» γεννήθηκε από την επιθυμία μου να αποτυπώσω μουσικά την ένταση, την κίνηση και την ενέργεια του καλοκαιριού, αλλά με έναν σύγχρονο, ηλεκτρονικό ήχο. Ως συγγραφέας, έχω μάθει να χτίζω κόσμους με λέξεις· εδώ θέλησα να δημιουργήσω έναν κόσμο μέσα από τον ρυθμό.

Ο τίτλος «Electric Tide» (Ηλεκτρικό Κύμα) συμβολίζει ακριβώς αυτό: ένα ορμητικό, φωτεινό κύμα συναισθημάτων και ρυθμών που σε παρασύρει. Είναι η αντίθεση ανάμεσα στη φυσική ροή της θάλασσας — που είναι συνδεδεμένη με την πατρίδα μου— και στον ηλεκτρισμό της σύγχρονης pop και dance μουσικής. Ήθελα το EP αυτό να λειτουργήσει σαν μια «ηλεκτρική παλίρροια» που θα ξεσηκώσει όποιον το ακούσει και θα του μεταδώσει καθαρή, θετική ενέργεια.

-Τα τρία τραγούδια κινούνται σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια – από Slap House μέχρι Drill και Modern Greek Pop. Τι σε οδήγησε σε αυτή την πολυμορφία;

Πιστεύω ότι η δημιουργικότητα δεν πρέπει να έχει όρια. Όπως στη συγγραφή κινούμαι στον χώρο της φαντασίας και του παραμυθιού, έτσι και στη μουσική θέλω να πειραματίζομαι ελεύθερα. Κάθε τραγούδι στο EP αντιπροσωπεύει και μια διαφορετική πτυχή της προσωπικότητάς μου και μια ξεχωριστή καλοκαιρινή διάθεση.

Το «Aqua» φέρνει τη δροσιά και τον χορευτικό ρυθμό του Slap House. Το «Magnetic VIBE» βγάζει μια πιο underground και δυναμική urban αισθητική μέσα από τα Drill στοιχεία. Το «Zeledaki» κλείνει το EP με την πιο ανάλαφρη, διασκεδαστική πλευρά της Modern Greek Pop. Αυτή η πολυμορφία είναι εσκεμμένη. Ήθελα το «Electric Tide» να είναι ένας πολυδιάστατος μουσικός καμβάς, όπου ο κάθε ακροατής μπορεί να βρει τον δικό του αγαπημένο ρυθμό για το φετινό καλοκαίρι.

-Στο «Magnetic VIBE» αναφέρεσαι στην Καλαμάτα, από το Κάστρο μέχρι την ακτή. Τι σε έκανε να επιλέξεις την πόλη ως σκηνικό του τραγουδιού;

Η Καλαμάτα δεν είναι απλά ένα σκηνικό για μένα, είναι το σπίτι μου, οι ρίζες μου και η καθημερινότητά μου. Κατάγομαι από τον Κουταλά Μεσσηνίας και ζώντας εδώ, αναπνέω αυτή την πόλη κάθε μέρα. Το «Magnetic VIBE» έχει να κάνει με μια έντονη, μαγνητική έλξη, και για μένα δεν υπάρχει πιο μαγνητικό μέρος από την Καλαμάτα.

Ήθελα να τιμήσω τον τόπο μου και να δείξω τις αντιθέσεις του, οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα με τον Drill ρυθμό του κομματιού. Από την ιστορική ατμόσφαιρα και το μυστήριο στο Κάστρο, μέχρι την απέραντη, ζωντανή ενέργεια της ακτής. Είναι μια διαδρομή γεμάτη εικόνες, αναμνήσεις και πάθος, και ένιωσα την ανάγκη να την αποτυπώσω στους στίχους μου, κάνοντας την πόλη μου πρωταγωνίστρια.

-Τι αντιπροσωπεύει για εσένα η Καλαμάτα και πώς συνδέεται με την αισθητική του «Electric Tide»;

Για μένα η Καλαμάτα αντιπροσωπεύει την ισορροπία και την έμπνευση. Είναι ο τόπος όπου δημιουργώ, είτε γράφω τα βιβλία μου είτε σχεδιάζω τα επόμενα επιχειρηματικά μου βήματα στο καφέ μας στην κεντρική πλατεία. Έχει μια μοναδική αύρα που συνδυάζει την ηρεμία της φύσης με τον έντονο παλμό μιας ζωντανής, νεανικής πόλης.

Αυτή ακριβώς η δυαδικότητα συνδέεται άμεσα με την αισθητική του «Electric Tide». Το EP έχει τη φρεσκάδα και την ελευθερία της θάλασσας της Καλαμάτας, αλλά ταυτόχρονα κουβαλάει τον «ηλεκτρισμό», τη ζωντάνια και το πάθος της νυχτερινής της ζωής. Η πόλη κρύβει μέσα της μια συνεχή κίνηση, ένα δικό της «κύμα» ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά μεταφράστηκε στα τρία tracks της νέας μου δουλειάς.

-Ποιο είναι το επόμενο βήμα μετά το «Electric Tide»; Να περιμένουμε live εμφανίσεις, νέα singles ή κάποιο μεγαλύτερο project;

Το «Electric Tide» είναι μόνο η αρχή για μια πολύ δημιουργική περίοδο. Αρχικός μου στόχος είναι να υποστηρίξουν αυτήν την προσπάθεια οι τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Μεσσηνίας, μεταδίδοντας τον ρυθμό του.

Παράλληλα, στο επίσημο online store μου, store.charislianos.gr, οι φαν της δουλειάς μου μπορούν να αγοράσουν τα σίνγκλ μαζί με τους στίχους τους, αλλά και συλλεκτικά T-shirt. Ταυτόχρονα, μετράμε αντίστροφα καθώς σε μόλις 25 ημέρες έρχεται η κυκλοφορία του επόμενου EP μου. Σε συγγραφικό επίπεδο, αναμένεται η έκδοση του νέου μου ιστορικού βιβλίου για τον τόπο καταγωγής μου, τον Κουταλά Μεσσηνίας. Μου αρέσει να συνδυάζω τις τέχνες μου, οπότε στο μέλλον περιμένετε ένα μεγαλύτερο project που θα παντρεύει ακόμα πιο στενά τη λογοτεχνία φαντασίας με τη μοντέρνα μουσική παραγωγή. Η δημιουργία συνεχίζεται σε κάθε μορφή της.