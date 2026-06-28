Παν. Πελοποννήσου: Βραδιά αφιερωμένη στη γνώση και την καινοτομία στο Μυστρά

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου το ManTech Fest 2026, η πρώτη μεγάλη γιορτή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού στον Μυστρά, παρουσία της τοπικής κοινωνίας, φοιτητών, αποφοίτων και διδασκόντων.

Το ManTech Fest αποτελεί μια εκδήλωση ανοιχτών πυλών του προγράμματος «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά», η οποία φιλοδοξεί να αναχθεί σε ετήσιο θεσμό. Βασικός της στόχος είναι να αναδείξει επιλεγμένες και καινοτόμες επιστημονικές εργασίες στον τομέα της διαχείρισης και της ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος και οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας και της ανάπτυξής της.

Ταυτόχρονα, το ManTech Fest αποσκοπεί να λειτουργήσει ως forum συνάντησης και διαλόγου εκπροσώπων θεσμών και φορέων, μελών της τοπικής κοινωνίας, διδασκόντων, φοιτητών και αποφοίτων, γεφυρώνοντας την ακαδημαϊκή πράξη και καινοτομία με τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Δεδομένης της ανοιχτής πρόσκλησης για υποψήφιους φοιτητές για την ακαδημαϊκή χρονιά 2026- 2027 με καταληκτική ημερομηνία 3 Ιουλίου 2026, το ManTech Fest 2026 προσέφερε τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να γνωρίσουν από κοντά το πρόγραμμα, τους ανθρώπους και το έργο του.

Η εκδήλωση περιλάμβανε έκθεση πόστερ επιστημονικών εργασιών φοιτητών και αποφοίτων στους χώρους διδασκαλίας του ΙΝΕΒΥΠ. Αναπτύχθηκαν αυθόρμητοι διάλογοι με τους επισκέπτες, με τους ίδιους τους φοιτητές να παρουσιάζουν το έργο τους, να απαντούν σε ερωτήσεις και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους από τη μαθησιακή και ερευνητική τους διαδρομή. Η αλληλεπίδραση αυτή προσέφερε ιδιαίτερη ζωντάνια στην έκθεση, αναδεικνύοντας τον ουσιαστικό ρόλο των φοιτητών ως δημιουργών γνώσης και καινοτομίας με πρακτική εφαρμογή στη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών του τόπου.

Κατόπιν οι παρευρισκόμενοι γέμισαν το υπαίθριο αμφιθέατρο του ΙΝΕΒΥΠ, όπου οι εκπρόσωποι της πολιτικής και της τοπικής ηγεσίας χαιρέτισαν την εκδήλωση, ευχόμενοι επιτυχία και καλή σταδιοδρομία στους αποφοίτους.

Η διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Κουρή ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στη δημιουργία και στην επιτυχημένη λειτουργία του προγράμματος, μεταξύ των οποίων τους διδάσκοντες αλλά και την τοπική κοινωνία, χάρη στην οποία τίθεται ο πήχης της καινοτομίας και της ποιότητας του προγράμματος ψηλά.

Υπενθύμισε δε ότι σε μόλις 3 χρόνια λειτουργίας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά» πιστοποιήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) με πλήρη συμμόρφωση και στα 10 σημεία ποιότητας.

Σε κλίμα συγκίνησης παρουσιάστηκε η πρώτη γενιά αποφοίτων του προγράμματος και επιδόθηκε βραβείο αριστείας «Μνήμη Νίκου Ζαχαριά» στην πρωτεύσασα απόφοιτο κα Σταυρούλα Ορφανάκου, η οποία μοιράστηκε την προσωπική της εμπειρία από τη συμμετοχή της στο μεταπτυχιακό, αναδεικνύοντας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προοπτικές που προσφέρει στους φοιτητές του.

Στον προαύλιο χώρο του ΙΝΕΒΥΠ, υπό το φως κεριών και τους ήχους του συγκροτήματος On/Off, φοιτητές, απόφοιτοι, διδάσκοντες, εκπρόσωποι φορέων και φίλοι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν ιδέες, να δικτυωθούν και να διασκεδάσουν σε ένα περιβάλλον που ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο το πνεύμα της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Μονεμβασίας & Σπάρτης, κ.κ. Ευσταθίου αιδεσιμότατος πατέρας Λάζαρος, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο δήμαρχος Σπάρτης Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, ο πρόεδρος της κοινότητας Μυστράς Δημήτρης Σκρουμπέλος, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης Αδαμαντία Τζανετέα.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν μέσω μηνυμάτων τους οι Βουλευτές Νάγια Γρηγοράκου και Νεοκλής Κρητικός.