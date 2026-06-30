Συλλογή Ελληνικών Ενδυμασιών «Βικτωρία Γ. Καρέλια»: Μουσική βραδιά με την Ειρήνη Σκυλακάκη

Η καλλιτέχνις θα παρουσιάσει τραγούδια από το νέο της άλμπουμ «Shame», καθώς και επιλογές από τη μέχρι σήμερα δισκογραφία της, στο πλαίσιο του κύκλου θερινών εκδηλώσεων με τίτλο «…με φως καταμεσής του κόσμου…».

Η Ειρήνη Σκυλακάκη είναι τραγουδοποιός, συνθέτρια και ερμηνεύτρια από την Αθήνα. Η μουσική της κινείται ανάμεσα στην indie pop, τη folk και την art pop, με έμφαση στην ατμοσφαιρική ενορχήστρωση και τη βιωματική αφήγηση. Τραγούδια της έχουν γνωρίσει σημαντική απήχηση στο ελληνικό ραδιόφωνο, ενώ έχει εμφανιστεί σε σημαντικές σκηνές και φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η πρόσφατη δουλειά της, "Shame", σηματοδοτεί μια νέα δημιουργική περίοδο, με πιο τολμηρή ηχητική κατεύθυνση και θεματικές που εξερευνούν τη μεταμόρφωση, την ταυτότητα και την ελευθερία της έκφρασης.. Συνοδεύουν οι καταξιωμένοι μουσικοί Δημήτρης Στασινός (κιθάρα), Βαγγέλης Οικονόμου (ηλεκτρικό μπάσο), Κώστας Εκελον (synthesizer), ενώ στην ηχοληψία είναι ο Παναγιώτης Ριζόπουλος.

Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στη Συλλογή «Βικτωρία Γ. Καρέλια», (Σταδίου 64), κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Συλλογής. Η τιμή του εισιτηρίου έχει οριστεί στα 20 ευρώ και ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλ. 27210 86923 - 27210 86927.