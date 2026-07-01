Ο Γιάννης Χαρούλης  ξανάρχεται στη Μεσσηνία

Ο Γιάννης Χαρούλης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι με το Live Tour 2026, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα που συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφική του πορεία, στιγμές που έχουν σημαδέψει το κοινό του, αλλά και νέα μουσικά δημιουργήματα.

Με τη χαρακτηριστική του ενέργεια και τη μοναδική του σκηνική παρουσία, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπόσχεται -και στη Μεσσηνία- μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ένταση και αυθεντικούς ήχους, μαζί με μια ομάδα καταξιωμένων μουσικών συνεργατών. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 9 μ.μ. στο Δημοτικό Πάρκο «Πλατάνια» στο Χανδρινού του Δήμου Πύλου – Νέστορος.

Στη σκηνή μαζί του θα βρεθούν οι Λευτέρης Ανδριώτης (λύρα), Γιώργος Δούσος (πνευστά), Βασίλης Νησσόπουλος (μπάσο), Σωτήρης Μαυρονάσιος (τύμπανα), Αλέκος Βουλγαράκης (κιθάρα), Γιώργος Αγγελάκης (τρομπόνι) και Τάσος Βαλκάνης (τρομπέτα).

Την επιμέλεια του ήχου έχουν οι Παναγιώτης Ριζόπουλος και Αργύρης Λιανός, τους φωτισμούς υπογράφει ο Νίκος Κεχαγιάς, ενώ την παραγωγή της συναυλίας έχει αναλάβει η Novelvox. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.