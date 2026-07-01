Υπογραφή συμβάσεων για έργα σε Δώριο και οδικό δίκτυο

Στην υπογραφή δύο εργολαβικών συμβάσεων που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Μεσσηνία προχώρησε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος.

Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 350.000 ευρώ, τα οποία αφορούν την αποκατάσταση του ιστορικού Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Άνω Δώριο και παρεμβάσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας. Η πρώτη σύμβαση αφορά το έργο «Αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Άνω Δωρίου Μεσσηνίας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ 20% της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο περιλαμβάνει έλεγχο και τοπική αντικατάσταση των αρμών του ναού, αποκατάσταση θυρών και παραθύρων, ολοκλήρωση του εσωτερικού ασβεστοκονιάματος, επίστρωση του δαπέδου, συντήρηση των μαρμάρινων στοιχείων, εγκατάσταση νέου ηλεκτρολογικού δικτύου και πίνακα, καθώς και μεταλλική κατασκευή για την εγκατάσταση του κώδωνα. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ιεράς Μητρόπολης Τριφυλίας και Ολυμπίας. Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο και προστατεύεται από τις διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας. Η δεύτερη σύμβαση, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, αφορά το έργο «Βελτίωση, συντήρηση και αναβάθμιση οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας (σήμανση, διαγράμμιση, στηθαία, πινακίδες)», το οποίο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου 2021-2025.

Οι εργασίες προβλέπουν την τοποθέτηση νέων πληροφοριακών πινακίδων και πινακίδων επισήμανσης επικίνδυνων θέσεων, διαγραμμίσεις του οδοστρώματος, καθώς και την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.