Πλήθος εκδηλώσεων από από το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου

Το ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου υποστηρίζει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων που ζωντανεύουν τις τοπικές κοινότητες και προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε κατοίκους και επισκέπτες. Εως και σήμερα, Παρασκευή 3/7, φιλοξενείται στους Γαργαλιάνους (Αποθήκη 186) το 4ο Θερινό Αρχαιολογικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που υλοποιείται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, τον Δήμο Τριφυλίας, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας – Παράρτημα Τριφυλίας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαργαλιάνων «Πολίτες σε Δράση». Αποκορύφωμα αποτελεί το μουσικό δρώμενο «Αναβιώνοντας την Προφητεία του Γρύπα με τις Μελωδίες της Αρχαίας Λύρας», σήμερα στις 7 μ.μ., με τους δρ Εύη Παπαδοπούλου και Ηλία Ζέρβα.

Στο Μανιατάκειον Ιδρυμα (φωτο) στην Κορώνη φιλοξενείται το Θερινό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μεσογειακής Διατροφής. Τα παιδιά εξερευνούν τους πυλώνες της μεσσηνιακής πολιτιστικής παράδοσης -το ελαιόλαδο, την κεραμική, τη Μεσογειακή Διατροφή, τα παραδοσιακά τραγούδια και τους χορούς- δουλεύοντας δίπλα στη μουσικό Γεωργία Ψαραδέλλη και τον σεφ Ιάκωβο Απέργη. Στο τέλος του τριήμερου προγράμματος, απόψε στις 8 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακό γλέντι, σε συνδιοργάνωση με το Λύκειο των Ελληνίδων Καλαμάτας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, το Λύκειο των Ελληνίδων Καλαμάτας και τον Σύλλογο Επαγγελματιών Κορώνης.

Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 9 μ.μ., το Πάρκο Βλαχέρνας γίνεται σκηνή για το Moving Band – Διεθνείς Ημέρες Μουσικής Καλαμάτας, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φιλοπρόοδων Φιλιατρών. Στις 25 Ιουλίου, στις 9 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Μεθώνης, η Κατερίνα Παλαιολόγου (τραγούδι), η Παναγιώτα Ηλιοπούλου (αφήγηση) και ο Αντώνης Κουφουδάκης (κιθάρα) παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Η Μουσική των Ποιητών», στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κιθάρας Καλαμάτας. Τον ίδιο μήνα, η Μεσσηνία γίνεται προορισμός του διεθνούς χορού, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 2026. Στις 16 Ιουλίου, στις 8 μ.μ., η σλοβενική ομάδα Fabla Collective παρουσιάζει την παράστασή της στη Navarino Agora, στην Costa Navarino. Στις 20 Ιουλίου, στις 11 π.μ., στο Μουσείο Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά πραγματοποιείται δίωρο εργαστήριο για ΑμεΑ και προβολή ταινίας χορού, στο πλαίσιο του Dancing on Screen. Στις 23 Ιουλίου, στις 8 μ.μ., η γαλλική ομάδα Filipe Lourenco παρουσιάζει την παράστασή της στην Πλατεία Τριών Ναυάρχων της Πύλου, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος. Στο Μουσείο Ηλιόπουλου στα Φιλιατρά φιλοξενούνται φέτος δύο εκθέσεις, στο πλαίσιο της υποστήριξης του Ιδρύματος στον σύγχρονο πολιτισμό. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτογραφική έκθεση «Αυτόπτες Μάρτυρες» του Πάρι Πετρίδη, σε επιμέλεια της Ελένης Κούκου, υπεύθυνης συλλογών του ΕΜΣΤ.

Τον Ιούλιο εγκαινιάζεται έκθεση αφιερωμένη στο έργο του φωτογράφου Νικολάου Τομπάζη (1894-1986), σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη.

Στις 19 Αυγούστου, στις 9 μ.μ., στο Λαογραφικό Μουσείο Κυπαρισσίας, οι Πέτρος Ανδρεάδης (κλαρινέτο) και Στέφανος Ανδρεάδης (κιθάρα) παρουσιάζουν ρεσιτάλ κλασικής μουσικής, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ακούμε τους Νέους», σε συνεργασία με τον Δήμο Τριφυλίας.

Από τις 28 έως τις 30 Αυγούστου (8 μ.μ.-11 μ.μ.), το Messinia Terroirs Wine Festival επιστρέφει στη Navarino Agora. Στην Πλατεία Γευσιγνωσίας, επισκέπτες και φίλοι του κρασιού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πλούτο των οινοποιείων του μεσσηνιακού αμπελώνα και να παρακολουθήσουν masterclasses οινογνωσίας.

Πίσω από κάθε δράση βρίσκονται άνθρωποι και κοινότητες που κάνουν τη Μεσσηνία έναν τόπο δημιουργίας και πολιτισμού.

Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου

Το Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου ιδρύθηκε το 2011. Αποστολή του είναι η δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης στη Μεσσηνία, που μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για όλη την Ελλάδα και πέρα από αυτήν, μέσα από καινοτόμες δράσεις που σχεδιάζονται σε συνεργασία με την κοινωνία. Με τον άνθρωπο πάντα στο επίκεντρο, εργάζεται για μια πιο ισότιμη κοινωνία, που βασίζεται σε έναν δυναμικό και ανθεκτικό αγροτικό τομέα και αναδεικνύει τη ζωντανή πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον. Τα προγράμματά του εστιάζουν στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την έρευνα και την εκπαίδευση, τη νέα γενιά, την τέχνη και την κοινωνική προσφορά, ενώ πλέον επεκτείνονται και πέρα από τα σύνορα της Μεσσηνίας. Η δράση του βασίζεται στη στενή συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τον επιχειρηματικό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τους θεσμικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, δημιουργώντας ένα πρότυπο συλλογικής δράσης για το κοινό καλό.