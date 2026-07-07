Μανιατάκειον Ιδρυμα: Εγκαινιάστηκε η ομαδική έκθεση τέχνης “Επιτέλους ουρανός”!

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, κολλάζ και εγκατάστασης: Σωτήρης Αναστασόπουλος, Ανδρέας Ζαχαράτος, Annette Hilbrecht, Βασίλης Καριζώνης, Στάθης Καρυδομάτης, Καλλιρρόη Κατσαφάνα, Gerd Lepic, Εύη Λιακέα, Τζένη Λυκουρέζου, Ηλίας Μακρής, Πηνελόπη Μεμένιου, Γιώργος Ντέρος, Franz Paky, Μαρία Παπαθανασοπούλου, Uta Schnuppe Strack, Γιώργος Σταθουλόπουλος, F. Dieter Stein, Παναγιώτης Φ. Τεμπελόπουλος.

Οπως αναφέρει ο εικαστικός και επιμελητής της έκθεσης, Βασίλης Καριζώνης: "Οι περισσότεροι άνθρωποι κατά την διάρκεια της ζωής τους βιώνουν πιεστικές καταστάσεις που, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να τους φέρουν σε αδυναμία ή σε αδιέξοδο. Η ασκούμενη πίεση είναι δυνατόν πολλές φορές να τους προκαλεί έντονα αρνητικά συναισθήματα και αν δεν διαθέτουν την απαραίτητη γνώση ή δυνατότητα για ορθή αντίδραση, τα αρνητικά συναισθήματα μπορεί να τους οδηγήσουν σε ατυχείς επιλογές με σοβαρές συνέπειες στην ζωή τους. Οι συνήθεις τομείς, στους οποίους παρατηρείται ψυχολογική πίεση, είναι αυτοί των ερωτικών, επαγγελματικών ή κοινωνικών σχέσεων. Ομως, αν υποθέσουμε πως συμβαίνουν γεγονότα γενικότερης εμβέλειας, που ξεφεύγουν από το ατομικό επίπεδο, όπως μία παγκόσμια οικονομική κρίση, μία άμεση πολεμική σύρραξη ή μία φυσική καταστροφή, τότε τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται γεωμετρικά και η ζωή του ανθρώπου γίνεται εξαιρετικά δυσβάσταχτη. Σε ένα τέτοιο ζοφερό περιβάλλον, ένας άνθρωπος πιθανόν να συνθλίβεται ψυχικά και εύκολα καθίσταται θύμα κάποιων άλλων ανθρώπων, που θα επιχειρήσουν να τον εκμεταλλευτούν, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην ζωή του. Ωστόσο η πίστη στον Θεό αλλά και η πνευματική καθοδήγηση από ανθρώπους που κινούνται στον χώρο της θρησκείας, της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, ακόμα και της κοινωνιολογίας μπορούν να δώσουν στον άνθρωπο, που δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως, μεγάλη βοήθεια και παρηγοριά, ώστε να αντέξει και να προχωρήσει στην ζωή του μέσα από πιο ψύχραιμες και ανακουφιστικές επιλογές. Επιπλέον υπάρχουν και οι άνθρωποι του στενά αγαπητικού περιβάλλοντος καθενός, οι οποίοι προσφέρονται να τον συμβουλέψουν σωστά και να τον βοηθήσουν στις δυσκολίες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι γονείς ή άλλοι συγγενείς, ο/η σύντροφος και οι φίλοι, χωρίς να αποκλείεται και ένας άγνωστος, που για κάποιο παράξενο λόγο έρχεται στην ζωή του και δίνει μία λύση στο πρόβλημά του. Πώς πρέπει, λοιπόν, ο άνθρωπος να σταθεί ή να πράξει ώστε να ξεφύγει από κάθε αρνητική κατάσταση, που του «μαυρίζει» την ζωή και την κάνει αφόρητη; Και που τον κάνει να φωνάξει: Φτάνει πια! Θέλω έναν ουρανό καθαρό και φωτεινό! Αλλά ποιος είναι άραγε αυτός ο «ουρανός» που θα του δώσει ακριβώς αυτά που χρειάζεται;".

Η έκθεση είναι επισκέψιμη καθημερινά, από τις 7 μ.μ. έως τις 10.30 μ.μ. και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 25 Ιουλίου. Διοργάνωση: codex “CONIECTURA“.