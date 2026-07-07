Παράσταση του Δημοτικού Χορευτικού Ομίλου Μεσσήνης

Πρόκειται για ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι βασισμένο σε γνωστές και άγνωστες παραλογές από διάφορες περιοχές της πατρίδας μας, που αναδεικνύει τον πλούτο της ελληνικής χορευτικής παράδοσης και τη δυναμική της προφορικής λαϊκής λογοτεχνίας, οι ρίζες της οποίας χάνονται στα βάθη των αιώνων. Στην παράσταση συμμετέχουν τα τμήματα ανηλίκων και ενηλίκων του Ομίλου. Οι «Παραλογές» είναι μακροσκελή αφηγηματικά τραγούδια, παλιά και «ζαμανίσια», που περιλαμβάνουν κάθε λογής ιστορίες. Εντυπωσιάζουν τόσο για την ποικιλία των μύθων που αφηγούνται όσο και για την ελευθερία της λαϊκής φαντασίας, η οποία προσθέτει, αφαιρεί, προσαρμόζει, μεταθέτει, συνδυάζει και αναπλάθει τα στοιχεία τους, τα αναδημιουργεί και τα διατηρεί ζωντανά μέσα στους αιώνες. Έτσι, ιστορίες για στοιχειά, ξωτικά, άρχοντες και βασιλοπούλες, ρηγάδες και αγάδες, Αγίους, Φράγκους, Ρωμιούς και Τούρκους παραμένουν πάντοτε επίκαιρες και διαχρονικές. Πρόκειται για τραγούδια που, με μικρές ή μεγάλες παραλλαγές, συναντώνται όχι μόνο στον κύριο ελλαδικό χώρο, αλλά και σε όλες τις περιοχές όπου μεγαλούργησε ο Ελληνισμός. Μέσω αυτού διαδόθηκαν και στους όμορους λαούς και έθνη, αποτελώντας πολύτιμο στοιχείο της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής.