Προβολή της ταινίας "Αντρες με τα όλα τους" (βίντεο)

Παίζουν οι Ρόμπερτ Καρλάιλ, Τομ Γουίλκινσον, Μαρκ Αντι. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές και πολύτεκνους ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη.

Στο Σέφιλντ της δεκαετίας του ’90, η βιομηχανική παρακμή έχει αφήσει πίσω της άνεργους εργάτες, οικονομική ανασφάλεια και πληγωμένη αξιοπρέπεια. Ο Γκαζ, πιεσμένος από τα χρέη και την ανάγκη να μείνει κοντά στον γιο του, σκαρφίζεται μια απελπισμένη ιδέα: να οργανώσει μαζί με φίλους του ένα ανδρικό στριπτίζ.

Η ταινία του Πίτερ Κατανέο μετατρέπει μια φαινομενικά εξωφρενική ιδέα σε τρυφερή κοινωνική κωμωδία. Οι ήρωες δεν είναι επαγγελματίες χορευτές ούτε καρικατούρες. Είναι άνθρωποι που παλεύουν με την ανεργία, την ηλικία, το σώμα τους, την ντροπή, τη φιλία και την ανάγκη να ξαναβρούν έναν λόγο να σταθούν όρθιοι.

Με βρετανικό χιούμορ, συγκίνηση και έναν ακαταμάχητο ρυθμό, το «The Full Monty» μιλά για την αξιοπρέπεια σε δύσκολους καιρούς και θυμίζει ότι μερικές φορές η πιο απρόσμενη πράξη θάρρους είναι να εκτεθείς μπροστά στους άλλους όπως ακριβώς είσαι.

Η ταινία γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία, ξεπερνώντας κατά πολύ τα όρια μιας μικρής βρετανικής παραγωγής. Κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής, απέσπασε το BAFTA Καλύτερης Ταινίας και προτάθηκε επίσης για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Η θερμή υποδοχή της επιβεβαίωσε πως μια βαθιά τοπική ιστορία για την ανεργία, τη φιλία και την αξιοπρέπεια μπορεί να μιλήσει με χιούμορ και ανθρωπιά σε θεατές σε όλο τον κόσμο.