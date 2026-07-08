«Ορφέας και Ευρυδίκη» από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών - Το Σάββατο στην Αρχαία Μεσσήνη

Τη μουσική διεύθυνση της παραγωγής έχει ο διεθνώς αναγνωρισμένος αρχιμουσικός Γιώργος Πέτρου, ενώ επί σκηνής θα βρεθούν η διάσημη μεσόφωνος Teresa Iervolino στον ρόλο του Ορφέα, η σοπράνο Μαρία Κοσοβίτσα ως Ευρυδίκη και η σοπράνο Μαριλένα Στριφτόμπολα στον ρόλο του Ερωτα. Συμμετέχουν η Καμεράτα - Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και η Χορωδία Δωματίου Αθηνών, την προετοιμασία της οποίας έχει αναλάβει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος. Η σκηνοθεσία είναι της Ελενας Μαυρίδου, τα σκηνικά υπογράφει η Δήμητρα Λιάκουρα, τα κοστούμια η Ιωάννα Τσάμη, οι φωτισμοί είναι του Σάκη Μπιρμπίλη και η κινησιολογία της Ζωής Χατζηαντωνίου. Η παράσταση θα παρουσιαστεί με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους στο εμβληματικό αρχαίο θέατρο, συνεχίζοντας τη συνεργασία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με την Αρχαία Μεσσήνη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει φιλοξενήσει σημαντικές παραγωγές υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Ο «Ορφέας και Ευρυδίκη», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1762, θεωρείται έργο-σταθμός στην ιστορία της όπερας και αφηγείται τον διαχρονικό μύθο του Ορφέα, ο οποίος κατεβαίνει στον Άδη για να επαναφέρει στη ζωή την αγαπημένη του Ευρυδίκη.