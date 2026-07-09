Αύριο η πρεμιέρα της παράστασης «Art» από το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας

Πρεμιέρα κάνει αύριο, στις 9.15 μ.μ., στο Ανοιχτό Θέατρο, η καλοκαιρινή παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας με το έργο «Art» της Γιασμίν Ρεζά, ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού. Οι παραστάσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο και την Κυριακή, την ίδια ώρα, ενώ στη συνέχεια η παραγωγή θα περιοδεύσει σε δήμους και φεστιβάλ.

«Πρόκειται για μια ευφυή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία που πραγματεύεται τη φιλία, την αισθητική αντίληψη και τις λεπτές ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις», ανέφερε κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Σωτήρης Κριτσωτάκης, πρώην πρόεδρος της «Φάρις».

Ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, Φίλιππος Σοφιανός, σημείωσε ότι η Ρεζά δεν χρειάζεται συστάσεις.

«Το έργο είναι από τα ευφυέστερα που έχουν γραφτεί. Έχει χαρακτηριστεί παγκοσμίως ως η ευφυέστερη, αλλά και η πιο αλλόκοτη κωμωδία. Είναι από αυτές τις χρήσιμες παραστάσεις που, κατά τη γνώμη μου, έχει ανάγκη το θέατρο.

Ενα θέατρο που δεν περιορίζεται στη διασκέδαση, αλλά προσφέρει ουσιαστική ψυχαγωγία. Εχει νόημα να πηγαίνουμε στο θέατρο, να βλέπουμε κάτι και να παίρνουμε κάτι μαζί μας φεύγοντας. Να ανταλλάσσουμε απόψεις, να συζητάμε, να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας και να γινόμαστε λίγο πλουσιότεροι συναισθηματικά και ψυχικά. Αυτή είναι η δουλειά μας. Αυτό κάνουμε».

Αναφερόμενος στη λειτουργία του ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας, ο κ. Σοφιανός υποστήριξε ότι «είναι ίσως το πιο φτωχό θέατρο από όλα τα ΔΗΠΕΘΕ», επισημαίνοντας πως άλλα θέατρα «δουλεύουν με πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ και με πολύ μεγαλύτερες επιχορηγήσεις».

Τόνισε ότι όλες οι παραγωγές έχουν υλοποιηθεί χάρη στην υπέρβαση και την προσφορά των συντελεστών.

Όπως είπε, αν εξεταστεί το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας με επαγγελματικά κριτήρια -σε επίπεδο αριθμών, οικονομικών και λογιστικών δεδομένων-, αποτελεί άθλο το γεγονός ότι καταφέρνει να πραγματοποιεί τρεις παραγωγές τον χρόνο με την επιχορήγηση που λαμβάνει.

«Και μάλιστα όταν είμαστε αναγκασμένοι, ίσως και καταδικασμένοι, να παίζουμε σε αυτή την αίθουσα, την τόσο αντιθεατρική αίθουσα που είναι το Μέγαρο Χορού. Δεν είναι φτιαγμένη για θέατρο. Και δεν έχουμε ακόμη το θέατρό μας. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, η οποία πηγαίνει από αναβολή σε αναβολή. Να δούμε πότε θα μπούμε μέσα στο καινούργιο ΔΗΠΕΘΕ», σημείωσε.

Απαντώντας στην κριτική που έχει διατυπωθεί για τη λειτουργία του θεάτρου, ο κ. Σοφιανός δήλωσε ότι «η πορεία του ΔΗΠΕΘΕ δεν είναι φθίνουσα. Η πορεία του ΔΗΠΕΘΕ είναι αγωνιώδης, ώστε να τα καταφέρει και να τα βγάλει πέρα με τα χρήματα που έχει στη διάθεσή του».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι το θέατρο βραβεύτηκε την προηγούμενη χρονιά για την καλύτερη παραγωγή ΔΗΠΕΘΕ από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών και Συγγραφέων Θεάτρου, γεγονός που, όπως ανέφερε, αποτελεί απόδειξη της καλλιτεχνικής του πορείας. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι δεν επιτρέπουν την υλοποίηση μεγαλύτερων παραγωγών. Αναφέρθηκε επίσης στη ματαίωση μιας προγραμματισμένης συμπαραγωγής με το ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, λόγω των οικονομικών συνθηκών.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι η καλλιτεχνική ποιότητα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιχορηγήσεις, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η τέχνη θέλει έμπνευση». Εξήγησε ότι η επιλογή του έργου της Γιασμίν Ρεζά βασίστηκε ακριβώς στη δύναμη του κειμένου και των ερμηνειών, παρά τους περιορισμούς της παραγωγής.

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής αποκάλυψε ακόμη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επεξεργασία από το Υπουργείο Πολιτισμού για την αναδιάρθρωση των ΔΗΠΕΘΕ σε Περιφερειακά Εθνικά Θέατρα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η αλλαγή αυτή θα ενισχύσει τη λειτουργία τους και θα τους προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία.

Τέλος, χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ΔΗΠΕΘΕ την επικοινωνία με το κοινό, σημειώνοντας ότι «το ΔΗΠΕΘΕ πάσχει από επικοινωνία, από κανάλια πρόσβασης και επικοινωνίας με τον κόσμο του και τον αποδέκτη του. Αυτά είναι από τα πρώτα ζητήματα που θα συζητήσουμε, ώστε να τα μεθοδεύσουμε».

Ο νέος πρόεδρος της «Φάρις», Παντελής Δρούγας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Φίλιππο Σοφιανό για τη νέα του προσπάθεια, επισημαίνοντας ότι η «Φάρις» και ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζουν διαχρονικά το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο, τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επιπλέον χρηματοδότηση για τη συγκεκριμένη παραγωγή.

Παράλληλα, δήλωσε: «Η παράσταση είναι εξαιρετική, από όσο γνωρίζω. Νομίζω ότι ο κόσμος που θα έρθει θα την απολαύσει. Είναι επίκαιρη, δίνει μηνύματα και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας: να περάσει το μήνυμα στον θεατή, στο κοινό. Πιστεύω ότι αυτό, με την ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα το καταφέρουμε και θα το πετύχουμε».

Ο σκηνογράφος Κέννυ ΜακΛέλλαν μίλησε για την πρόκληση του σχεδιασμού ενός μίνιμαλ, διάτρητου σκηνικού, καθώς πρόκειται για ένα έργο γραμμένο για εσωτερικό χώρο, το οποίο έπρεπε να προσαρμοστεί και να «ταξιδέψει» σε μια περιοδεία με παραστάσεις σε εξωτερικούς χώρους. Παράλληλα, τόνισε ότι το έργο επικεντρώνεται κυρίως στις σχέσεις των χαρακτήρων.

Ο ηθοποιός Γιώργος Ζιόβας εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή του στην Καλαμάτα και τη συνεργασία του με τον Φίλιππο Σοφιανό. Σημείωσε ότι το έργο είναι κορυφαίο και απευθύνεται σε ένα ευρύ, αλλά όχι «εύκολο» κοινό, ενώ υπογράμμισε ότι τα ΔΗΠΕΘΕ χρειάζονται μεγαλύτερη φροντίδα και στήριξη.

Ολοι οι ομιλητές απηύθυναν θερμό κάλεσμα στο κοινό να παρακολουθήσει την παράσταση, η οποία, με το χιούμορ, την ένταση και τις ανατροπές της, καταφέρνει να αγγίξει κάθε θεατή, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το πολιτισμικό του υπόβαθρο. Συνδυάζοντας την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, αποτελεί μια υψηλού επιπέδου πολιτιστική πρόταση.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σκηνοθεσία: Φίλιππος Σοφιανός. Μετάφραση: Γιώργος Αρχιμανδρίτης. Σκηνικά - Κοστούμια: Κέννυ ΜακΛέλλαν. Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώτα Μηλίτση. Ηθοποιοί: Γιώργος Ζιόβας, Δημήτρης Καραμπέτσης, Γιάννης Κοτσαρίνης. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι τεχνικοί Κώστας Αγγελόπουλος, Παναγιώτης Τσίρμπας, Κώστας Μπούνας και Έφη Γεωργανά.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μέσω του ticketservices.gr. Η γενική είσοδος κοστίζει 12 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο 10 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 27210 82616, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Κ.Δρ.