Ξεκινά αύριο το 11ο TRIPolis Rock Fest

Το μουσικό πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει από σχήματα με μεγάλη διαδρομή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μαζί με πρωτοεμφανιζόμενα μαθητικά και νεανικά σχήματα, ενώ την έναρξη του Φεστιβάλ θα σημάνει η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης με φρέσκες διασκευές. Μουσικό πρόγραμμα – Παρασκευή The Water Striders Οι Water Striders είναι τετραμελές Αθηναϊκό αγγλόφωνο σχήμα της ευρύτερης εναλλακτικής rock και garage rock μουσικής, ο πρώτος μεγάλος δίσκος των οποίων κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 2022 σε παραγωγή Bob Katsionis με τίτλο “My name is EXPECTATION” μέσω της Ελληνικής δισκογραφικής εταιρείας Old Bad Habits και της Αμερικανικής Jigsaw Recordings (Portland, USA). O δίσκος έλαβε πολύ καλές κριτικές στον εγχώριο και διεθνή τύπο, κάτι που οδήγησε σε σημαντικές συναυλίες, μεταξύ άλλων μαζί με τους Βρετανούς Wedding Present.

Ο δεύτερος μεγάλος δίσκος τους, σε παραγωγή εκ νέου του Bob Katsionis, κυκλοφόρησε στις 12 Μαρτίου 2026 από την Old Bad Habits με 11 καινούργια κομμάτια. Έχουν παρουσιάσει τη δουλειά τους σε διάφορα venues στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Temple, Half Note Jazz Club, Sixdogs, Death Disco, Bad Tooth, An Club, Cypress Avenue, Ιρλανδία κ.α.) ενώ συμμετείχαν στο διεθνές φεστιβάλ Athens Pop Underground Fest and Convention με συμμετοχή πολλών συγκροτημάτων από Αγγλία, Γερμανία, Ισπανία, Νορβηγία και Αμερική (Μάιος 2023). To 2025 συμμετείχαν στο 3rd Indie Pop Festival που διοργανώθηκε στην Αθήνα με συμμετοχή συγκροτημάτων από το εξωτερικό. Επιστέγασμα των προσπαθειών τους ήταν η πρόσκλησή τους από το μεγάλο Ιρλανδικό συγκρότημα The Frank and Walters να ανοίξουν τη συναυλία τους στην πόλη τους το Cork, τα Χριστούγεννα του 2024. Οι The Water Striders είναι o Μάνος Αρετουλάκης (vocals, κιθάρα/σύνθεση), Αστέριος Κωτούλας (κιθάρα), Χριστίνα Ιωαννίδου (μπάσο, δεύτερα φωνητικά), και Γιώργος Σβάρνας (ντραμς). Dip Ya Dip Οι Dip Ya Dip είναι μία ροκ μπάντα από την Τρίπολη που παίζει κυρίως διασκευές καθώς και δικά της τραγούδια.

Αποτελείται από τους: Γιώργο Γεωργόπουλο (φωνή), Γιάννη Μακρή κιθάρες, φωνή), Ηλία Αγγελάκο (πλήκτρα), Γιώργο Καραμούντζο (μπάσο), και Χρήστο Γιαννόπουλο (τύμπανα). Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει στο YouTube επτά δικά τους τραγούδια. Λαϊκός Παράδεισος (Opening) Ο «Λαϊκός Παράδεισος» δημιουργήθηκε το 2022 από μια παρέα μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης που μοιράζονταν την αγάπη τους για το λαϊκό τραγούδι. Η μπάντα ξεκίνησε μέσα από συναντήσεις μεταξύ φίλων και εξελίχθηκε σύντομα σε ένα μουσικό σχήμα με συνεχή παρουσία στις καλλιτεχνικές δράσεις του Μουσικού Σχολείου και της πόλης. Από τότε, έχει συμμετάσχει σε συναυλίες, αφιερώματα, χοροεσπερίδες και θεατρικές παραστάσεις. Το 2025 ο «Λαϊκός Παράδεισος» άρχισε να πειραματίζεται με έναν ήχο που ενώνει τη ροκ μουσική με το λαϊκό τραγούδι, έπειτα από την παρουσίαση διασκευών fusion λαϊκούrock στο Φεστιβάλ Μουσικής Δημιουργίας του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Στο Tripolis Rock Festival, ο «Λαϊκός Παράδεισος» θα παρουσιάσει λαϊκά τραγούδια μέσα από πρωτότυπες Hard Rock διασκευές, προσδίδοντας στη λαϊκή μουσική ενέργεια και δυναμισμό. Ο «Λαϊκός Παράδεισος» αποτελείται από τους Χρήστο Πανούση (Κιθάρα/Φωνή), Παρασκευά Μουρλά (Βιολί), Νίνα Γιαννίκα (Μπάσο), και Καλλίστη Πανταζή (Ντραμς). Φιλαρμονική Δήμου Τρίπολης (ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ) Η Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης είναι ένας από τους παλαιότερους πολιτιστικούς φορείς της πόλης με έτος ίδρυσης το 1893. Εκτός των εμφανίσεων της υπό την μορφή «Μουσικών περιπάτων», η Φ.Δ.Τ, κάθε χρόνο πραγματοποιεί πλήθος συναυλιών, τόσο στην πόλη της Τρίπολης όσο και σε άλλους νομούς τόσο της περιφέρειας Πελοποννήσου, όσο και της επικράτειας εκπροσωπώντας τον Δήμο Τρίπολης σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχει στο ενεργητικό της δεκάδες, συνεργασίες με άλλες φιλαρμονικές, χορωδίες, πολιτιστικά σωματεία καθώς και συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ φιλαρμονικών (Peine, Γερμανίας 2005, Παραλίμνι Κύπρος 2007, Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χαλκίδας 2007, 9ο και 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Χορωδιών & Ορχηστρών 2018 και 2019 αντίστοιχα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) αλλά και στα: NAFPLIO – ARTIVA 1st & 3rd Band Festival, 1o,2o,3o,4ο, 5ο, 6ο Αντάμωμα Φιλαρμονικών Μεσσήνης, κ.α.). Τη διαρκή ανανέωση του ρεπερτορίου της Φ.Δ.Τ, μέσω της διασκευής & ενορχήστρωσης έργων επιμελείται ο Μαέστρος της Φιλαρμονικής Σωτήρης Κωστούρος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Παρασκευής μαζί με τις παράλληλες δράσεις διαμορφώνεται ως εξής: 18:00 Αναψυκτήριο στο πάρκο | 18:00 DJ Set by Αντώνης Ξαγάς | 18:00 Έκθεση φωτογραφίας «Φως και σκιά» | 18:00 Έκθεση ζωγραφικής ομάδας «Σύμπλεξη» | 18:00 Ανοιχτό σκάκι για όλους με τον Σκακιστικό Σύλλογο Τρίπολης | 18:00 Ενημέρωση και Δράση για Δωρεά Μυελού των Οστών από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | 19:30 Έναρξη φεστιβάλ με τη Φιλαρμονική του Δήμου Τρίπολης LIVE | 20:00 Λαϊκός Παράδεισος LIVE | 20:45 Water Striders LIVE | 22:15 Dip Ya Dip LIVE | 24:00+ After Chill-out Party @Mobile. ~ Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ ή ακολουθήστε το TRIPolis Rock Festival στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. www.arkadianfest.gr Ι www.facebook.com/TRIPolisRockFest Ι www.instagram.com/tripolisrockfest.