Πρεμιέρα απόψε για το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Πρεμιέρα κάνει σήμερα στο Μέγαρο Χορού το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουλίου, είναι αφιερωμένο στη «μαγεία» της τέχνης του χορού και στη δύναμή του να ανοίγει νέους δρόμους σε καιρούς αστάθειας και αβεβαιότητας και πραγματοποιείται, για δεύτερη χρονιά, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Τζένης Αργυρίου.

Το Φεστιβάλ ανοίγει ο διάσημος Γάλλος χορογράφος Yoann Bourgeois με το «He Who Falls» ενώ μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι η Marlene Monteiro Freitas, μία από τις πιο τολμηρές φωνές του σύγχρονου χορού σε ένα εκρηκτικό σόλο, ο ταχυδακτυλουργός και εικαστικός Kalle Nio με τον χορογράφο Fernando Melo, ο Jefta van Dinther με ένα έργο εμπνευσμένο από τη γλώσσα των κωφών αλλά και η ανερχόμενη Γαλλίδα χορογράφος Leïla Ka που μεταξύ άλλων έχει χορογραφήσει την Beyoncé και την Τελετή Απονομής των Βραβείων César. Το Φεστιβάλ κλείνει φέτος με το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Κουμεντάκη Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι, τρία έργα μουσικής δωματίου βασισμένα σε τέσσερα ποιήματα του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του αμανέ και ερμηνεύονται ζωντανά, χορογραφημένα από τους Πατρίσια Απέργη, Ηλία Χατζηγεωργίου και Εύα Γεωργιτσοπούλου.

Οι 12 διεθνείς καλλιτέχνες που φιλοξενούνται φέτος στο Φεστιβάλ -5 εκ των οποίων έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα- προέρχονται από Φινλανδία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Σουηδία, Πράσινο Ακρωτήρι-Πορτογαλία, Σλοβενία, Ολλανδία-Βενεζουέλα και Ισπανία ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται φέτος στους Έλληνες δημιουργούς, φιλοξενώντας επίσης 12 χορογράφους.

To 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας δίνει μεγάλη έμφαση στη συμπερίληψη αλλά και στις νέες συνεργασίες όπως η σύμπραξη SYSTEMA - For the Greek Performing Arts, με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Εθνικό Θέατρο για την προώθηση Ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως φέτος, ενεργοποιείται ξανά με παράσταση ο αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης, σε μια βραδιά που στο τέλος το ίδιο το κοινό καλείται να χορέψει, στο πλαίσιο της νέας ενότητας Χορός με την Κοινότητα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύ επιτυχημένες περσινές ενότητες Χορός στην Οθόνη, Συναντήσεις εκτός Σκηνής, Χορός στην πόλη με παραστάσεις σε δημόσιους χώρους της Καλαμάτας και Χορός σε πόλεις της Πελοποννήσου που φέρνει και φέτος χορευτικές παραγωγές σε 8 διαφορετικές τοποθεσίες/σταθμούς της Πελοποννήσου.

Τέλος, το Φεστιβάλ συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την παραγωγή εκθέσεων για τον σύγχρονο χορό: Απόψε, κατά την έναρξη του Φεστιβάλ, θα εγκαινιαστεί στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας η περιοδική έκθεση με τίτλο Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία ως Πράξη. Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο έργο της Ζουζούς Νικολούδη, μίας από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού χορού και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, σε επιμέλεια της Ερατώς Κουτσουδάκη-Γερολύμπου και οργάνωση παραγωγής της Δέλτα Πι. «Αν όλοι οι άνθρωποι στη γη μας χόρευαν, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος» αναφέρει η Ζουζού Νικολούδη στις σημειώσεις της. Η έκθεση βασίζεται σε επιλεγμένο υλικό από το Αρχείο Ζουζούς Νικολούδη, που ανήκει στο Αρχείο Παραστατικών Τεχνών του Μουσείου Μπενάκη. Αντιμετωπίζοντας την παρακαταθήκη της δημιουργού ως ένα ενεργό πεδίο γνώσης και αναστοχασμού, προσεγγίζεται το αρχείο της ως ένας ζωντανός τόπος μελέτης και έμπνευσης για καλλιτέχνες, σπουδαστές και το ευρύ κοινό. Επιστημονική συνεργάτιδα της έκθεσης είναι η Στεριανή Τσιντζιλώνη. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας για την ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού χορού και τη σύνδεσή της με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές.

To πλήρες πρόγραμμα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας εδώ: www.kalamatadancefestival.gr Σημειώνεται, επίσης, ότι συνεχίζεται η προπώληση εισιτηρίων για τις παραστάσεις του φετινού, 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Η προπώληση πραγματοποιείται μέσω της ticketmaster.gr, στο https://www.ticketmaster.gr/_sce_category_s_Dance.html και στα καταστήματα MY DAILY SPOT. Επίσης τηλεφωνικά, στο 211 1981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 20.00).

«HE WHO FALLS»

Μια μικρή ομάδα ανθρώπων βρίσκεται συγκεντρωμένη σε ένα δάπεδο. Η πλατφόρμα πάνω στην οποία στέκονται δεν είναι σταθερή. Ταλαντεύεται, χάνει την οριζοντιότητά της και αρχίζει να περιστρέφεται όλο και πιο γρήγορα. Παίρνει τη μορφή μιας σχεδίας, πάνω στην οποία ναυαγισμένοι άνδρες και γυναίκες παλεύουν να επιβιώσουν. Οι άνδρες και οι γυναίκες καλούνται να προσαρμοστούν στις μεταβολές που επηρεάζουν τα σώματα και τις κινήσεις τους.

Το έργο He Who Falls προκύπτει από τη σχέση μεταξύ διαφορετικών δυνάμεων. Το σκηνικό είναι ένα απλό δάπεδο που ανταποκρίνεται σε μια σειρά από διαφορετικούς μηχανισμούς, οι οποίοι παίζουν με μια ποικιλία δυνάμεων - την ισορροπία, τη φυγόκεντρο δύναμη, την ταλάντευση.

Τα έξι πρόσωπα λειτουργούν ως ένα είδος μικρογραφίας της ανθρωπότητας, που προσπαθεί να διατηρήσει την ισορροπία της πάνω σε ένα ασταθές έδαφος. Αναγκάζονται να αντιδρούν στην επίδραση των φυσικών δυνάμεων και δεν μπορούν ποτέ να ξεκινήσουν τα ίδια την κίνησή τους. Καθώς αντιστέκονται, οι πολλαπλές φυσικές αρχές τα οδηγούν σε μια ευρεία γκάμα καταστάσεων.

Στόχος του Yoann Bourgeois είναι να τοποθετήσει το δράμα στο υψηλότερο και πιο οξύ σημείο όπου αυτές οι σχέσεις εκδηλώνονται. Επιδιώκει να τελειοποιήσει την κίνηση, τονίζοντας μία δυνατή αλήθεια από τον κόσμο του τσίρκου: ο ερμηνευτής είναι ο φορέας των δυνάμεων που τον διαπερνούν. Εκείνες τον οδηγούν σε δράση και αυτός καλείται να τις ερμηνεύσει.

Στην ιδανική σκηνή τσίρκου - είτε αυτό το τσίρκο υπάρχει είτε όχι - ο άνθρωπος βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τα ζώα και τις μηχανές που τον περιβάλλουν. Δεν κυριαρχεί πάνω τους. Με αυτή την επανατοποθέτηση, αναδεικνύεται πιο καθαρά το βάσανο της ανθρωπότητας. Συνιστώμενη ηλικία: 8+.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη, Σκηνογραφία και Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Yoann Bourgeois. Καλλιτεχνική Συνεργάτις κατά τη Δημιουργία: Marie FonteΣχεδιασμός Φωτισμού: Adèle Grépinet. Σχεδιασμός Ήχου: Antoine GarryΦωνητικά: Caroline Blanpied, Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Natalie Pérez. Σχεδιασμός Κοστουμιών: Ginette / Sigolène PeteyΕρμηνεία: Marie Bourgeois, Agnès Canova, Julien Cramillet, Kerem Gelebek,Jean-Yves Phuong, Sarah Silverblatt-Buser. Τεχνική Διεύθυνση: Julien SoulatreΥπεύθυνοι Φωτισμού: Julien Louisgrand. Υπεύθυνοι Ήχου: Tania Volke. Διεύθυνση Σκηνής: Alexis Rostain. Σχεδιασμός και Κατασκευή Σκηνικού: Ateliers de la Maison de la Culture de Bourges, Pierre Robelin, Cénic Constructions, Nicolas Picot (C3 Sud Est). Παραγωγή: Yoann Bourgeois Art Company. Συμπαραγωγές: MC2: Grenoble – Biennale de la Danse de Lyon – Théâtre de la Ville, Paris – Maison de la Culture de Bourges – L’Hippodrome, Scène Nationale de Douai – Le Manège de Reims, Scène Nationale – Le Parvis, Scène Nationale de Tarbes Pyrénées – Théâtre du Vellein – La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville – Théâtre National de Bretagne, Rennes. Προγράμματα Καλλιτεχνικής Φιλοξενίας: MC2: Grenoble – La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville. Με την υποστήριξη των ADAMI, SPEDIDAM και Petzl. Με τη δημιουργική υποστήριξη της DGCA. Η Yoann Bourgeois Art Company υποστηρίζεται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων Περιφέρειας Auvergne-Rhône-Alpes, την Περιφέρεια Auvergne-Rhône-Alpes και την Περιφερειακή Ενότητα της Isère. Με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας – Τμήμα Συνεργασίας και Πολιτιστικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.