Ξεκινά το 2ο Street Food Festival

Η Καλαμάτα υποδέχεται το 2ο Street Food Festival στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, στη Δυτική Παραλία, το οποίο από σήμερα μετατρέπεται στο πιο γευστικό και μουσικό σημείο της πόλης.

Street food απ' όλο τον κόσμο, food trucks, πάγκοι με τοπικές και διεθνείς γεύσεις, cocktail bars και δροσιστικά ροφήματα, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, καθώς και μεγάλες συναυλίες κάθε βράδυ με αγαπημένους καλλιτέχνες συνθέτουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Απόψε, στις 8.30 μ.μ., εμφανίζονται οι Alcatrash και οι Kalampanta, σε μια βραδιά γεμάτη ροκ ενέργεια, χιούμορ και αξεπέραστα τραγούδια. Αύριο, Σάββατο, στη σκηνή ανεβαίνουν ο Λεωνίδας Μπαλάφας και οι Ακροβάτες, με αγαπημένα τραγούδια και εξαιρετικές διασκευές, ενώ την Κυριακή τη σκυτάλη παίρνουν τα Υπόγεια Ρεύματα.

Οι ώρες λειτουργίας του φεστιβάλ είναι από τις 6.30 μ.μ. έως τη 1 π.μ. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω του more.com, καθώς και στα εξής σημεία προπώλησης: «Λούφα Μεζεδοτεχνείον», «Αφράλατο», βιβλιοπωλείο «Κονταργύρη», βιβλιοπωλείο «Όλα Χαρτί» και «Public» Καλαμάτας.