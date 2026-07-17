Η παράσταση "Λυσιστράτες" στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης

Στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης, έναν τόπο μνήμης, δημόσιου λόγου και συλλογικής συνάντησης, η παράσταση "Λυσιστράτες" κάνει πρεμιέρα στις 30 Ιουλίου και παρουσιάζονται και στις 31 Ιουλίου, στις 8 μ.μ. στο πλαίσιο του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Ολη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2026».

Η παράσταση προσεγγίζει το έργο του Αριστοφάνη ως μια πολιτική και ανθρωποκεντρική σύνθεση λόγου που δημιουργείται ζωντανά ως πολυφωνία ρυθμού σώματος και συλλογικής εμπειρίας μέσα από τη δύναμη της δομής του ποιητικού λόγου. Στο κέντρο της βρίσκεται η ειρηνική γυναικεία αντίσταση, οι Λυσιστράτες, όνομα που ο Αριστοφάνης δίνει στις γυναίκες απέναντι σε έναν κόσμο βίας, εξουσίας και ανδρικής κυριαρχίας. Μια αντίσταση που δεν υψώνει όπλα, αλλά σώματα, φωνές, ρυθμό και κοινό παλμό προς τον σκοπό του έργου και της δυναμικής του αρχέγονου ρυθμού.

Μια παράσταση για την ανάγκη να ξανασκεφτούμε τι σημαίνει άνθρωπος, όταν η Ιστορία επαναλαμβάνει τις πιο σκοτεινές της κινήσεις. Η σκηνοθέτις Τζίνα Θλιβέρη προσεγγίζει το αρχαίο δράμα μέσα από την σπειροειδή τελετουργική φύση του, όπου ο λόγος γίνεται μουσική, το σώμα γίνεται όργανο μνήμης και ο χώρος ενεργοποιείται ως πεδίο κοινής εμπειρίας. Η παράσταση αναζητά την αρχαία κωμωδία ως ζωντανό πολιτικό γεγονός που αναπνέει ως τραγούδι· ως διαλεκτική σύγκρουση που αναρωτιέται μπροστά στη δυνατότητα της συμφιλίωσης. Ιδιαίτερο ρόλο στην παράσταση έχουν τα ηχητικά μουσικά γλυπτά–κρουστά του εικαστικού Γιώργου Τριανταφύλλου, τα οποία συνθέτουν και δονούν το ηχητικό σώμα της σκηνικής πράξης. Μαζί με την πρωτότυπη μουσική και τη ζωντανή παρουσία του Σταύρου Τσουμάνη επί σκηνής, δημιουργείται ένας κοινός ρυθμός, μέσα στον οποίο οι ερμηνευτές συναντιούνται με το κοινό σε μια εμπειρία συλλογικού παλμού.

Το Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης εκτός από τόπο παρουσίασης της παράστασης αποτελεί και τόπο έρευνάς της ενώ επιλέγεται ως ώρα παράστασης η δύση του Ηλίου. Η επιβλητική Αρχαία Μεσσήνη αποτελεί πεδίο αναζήτησης της σχέσης ανάμεσα στον λόγο του Αριστοφάνη και του ζωντανού φωνητικού και σωματικού αυτοσχεδιασμού των ηθοποιών μέσα στο ιερό Ασκληπιείο όπου ανήκει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Απόδοση/Μετάφραση: Τζίνα Θλιβέρη. Εικαστική εγκατάσταση – Μουσικά γλυπτά: Γιώργος Τριανταφύλλου. Πρωτότυπη μουσική σύνθεση – Μουσικός επί σκηνής: Σταύρος Τσουμάνης. Χορογραφία – Επιμέλεια κίνησης: Ειρήνη Αλεξίου. Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα. Videographer: Παναγιώτης Ανδριανός. Βοηθός σκηνοθέτριας: Αναστασία Καρβουνιάρη. Ερμηνεύουν με αλφαβητική σειρά: Κατερίνα Αντωνιάδου, Βάσω Γραβάνη, Κωνσταντίνος Γώγουλος, Μάριος Ιωάννου, Ιωάννα Νασιοπούλου. Οργάνωση – Εκτέλεση παραγωγής: ΑΜΚΕ Φίλοι του Θεάτρου Αλώνι. Με την υποστήριξη της: ΑΜΚΕ ΤΕΤΑ ΒΕΛΕΤΑ. Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου: 15€ (δωρεάν κάτω των 25 ετών). Η προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική. Πληροφορίες & προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr