«Εγώ θα σας τα πω!» στο Σαϊνοπούλειο Θέατρο

Η ξεκαρδιστική και αιχμηρή επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω!» των Γεράσιμου Ευαγγελάτου και Δημήτρη Χαλιώτη, με μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη και σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, παρουσιάζεται την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 9.30 μ.μ., στο Σαϊνοπούλειο Θέατρο στη Σπάρτη.

Με πρωτότυπα κείμενα, δυναμική μουσική, πολιτική σάτιρα και μια εκρηκτική ομάδα ηθοποιών, το «Εγώ θα σας τα πω!» σχολιάζει με χιούμορ την παράλογη ελληνική πραγματικότητα, φωτίζοντας πρόσωπα, καταστάσεις και εμμονές της εποχής μας. Ενα καλοκαιρινό θεατρικό ταξίδι γεμάτο ανατροπές και γέλιο, που κάνει στάση και στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, το Σάββατο 22 Αυγούστου, στις 9.15 μ.μ.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα, στίχοι τραγουδιών: Γεράσιμος Ευαγγελάτος Δημήτρης Χαλιώτης. Πρωτότυπα τραγούδια, μουσική, ενορχηστρώσεις: Θέμης Καραμουρατίδης. Σκηνογράφος: Μαγδαληνή Αυγερινού. Ενδυματολόγος: Άγγελος Μέντης. Κίνηση: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος Διανομή: Δημήτρης Πιατάς, Ελένη Κοκκίδου, Δημήτρης Μακαλιάς, Γιούλη Τσαγκαράκη, Ζερόμ Καλούτα, Σύρμω Κεκε, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Αλέξης Βιδαλάκης, Θανάσης Ισιδώρου. Μουσικοί επί σκηνής: Αντώνης Παλαμάρης, Κωστής Πυρένης, Βαγγέλης Οικονόμου, Δημήτρης Τσόλης. Τα εισιτήρια για την παράσταση στη Σπάρτη κοστίζουν 18 ευρώ (κανονικό) και 15 ευρώ (μειωμένο). Για την παράσταση στο “Σαϊνοπούλειο”, η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται και στα τα γραφεία της εφημερίδας «Ελευθερία» (Γεωργούλη 26).