Μεσσήνη: Παρουσίαση βιβλίου του Κωνσταντίνου Μισσού

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Μεσσήνης και ο Σύλλογος Απανταχού Νησιωτών «Ο Πάμισος», ενώ πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων και του Μουσείου Χαρακτικής «Τάκης Κατσουλίδης». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός και συγγραφέας Φιλή Ντόγκα και ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Παπαευσταθίου, οι οποίοι θα προσεγγίσουν το έργο από διαφορετικές οπτικές, αναδεικνύοντας τη θεματολογία, τη γραφή και τα μηνύματα του συγγραφέα. Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η πρόεδρος της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, Νικολίνα Λέκκα.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.