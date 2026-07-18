Με επιτυχία η πρεμιέρα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Μέγαρο Χορού η πρεμιέρα του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διοργάνωσης που θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουλίου και είναι αφιερωμένη στη «μαγεία» της τέχνης του χορού και στη δύναμή της να ανοίγει νέους δρόμους σε μια εποχή γεμάτη προκλήσεις.

Την αυλαία του φεστιβάλ άνοιξε ο διεθνώς καταξιωμένος Γάλλος χορογράφος Yoann Bourgeois με την εμβληματική παράσταση «He Who Falls», η οποία εντυπωσίασε το κοινό με τη μοναδική σκηνική της δύναμη και απέσπασε θερμό χειροκρότημα.

Νωρίτερα, εγκαινιάστηκε στο Μέγαρο Χορού η περιοδική έκθεση με τίτλο «Ζουζού Νικολούδη: Η Μεθοδολογία ως Πράξη». Η έκθεση είναι αφιερωμένη στο έργο της Ζουζούς Νικολούδη, μίας από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού χορού και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη.

Η Γενική Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού, Ελένη Δουνδουλάκη, υπογράμμισε τη συμβολή του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στην ανάπτυξη και την ανάδειξη του σύγχρονου χορού στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς το έναν εξαιρετικά επιτυχημένο και διαχρονικό θεσμό.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός με διεθνή απήχηση, που έχει πλέον εδραιωθεί στον παγκόσμιο χάρτη του σύγχρονου χορού. Όπως ανέφερε, το φεστιβάλ γεννήθηκε από την αγάπη, το όραμα και την αφοσίωση των ανθρώπων που το πίστεψαν, ενώ στάθηκε στη διαρκή στήριξη που λαμβάνει και στην ενίσχυση της εξωστρέφειάς του μέσα από σημαντικές συνεργασίες των τελευταίων ετών.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τζένη Αργυρίου, αναφέρθηκε στα θεμέλια του θεσμού, επισημαίνοντας τη διαχρονική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των χορηγών και των εθελοντών. Παράλληλα, παρουσίασε τη φετινή θεματική του φεστιβάλ και αναφέρθηκε στην έκθεση που θα φιλοξενείται στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, απευθύνοντας ανοιχτό κάλεσμα στο κοινό να την επισκεφθεί, καθώς και να παρακολουθήσει τις παραστάσεις που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του φεστιβάλ συνεχίζεται με ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, που συνδυάζει διεθνείς παραγωγές και παρουσιάσεις από κορυφαίες ελληνικές σχολές χορού.

Σήμερα, Σάββατο, στις 7 μ.μ., στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού παρουσιάζεται το «Mercury Rising» του Jefta van Dinther, το οποίο θα επαναληφθεί και αύριο, Κυριακή, στις 10 μ.μ. Το έργο αποτελεί μια φαινομενολογική ανασκαφή στη γλώσσα και την επικοινωνία, εξερευνώντας τη σχέση ανάμεσα στη χειρονομία, τη δράση και τη σωματικότητα.

Επίσης σήμερα Σάββατο στις 9 μ.μ., η κεντρική πλατεία Καλαμάτας φιλοξενεί την παράσταση «Metamorphosis» της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών Γιώργου Μάτσκαρη, οι σπουδαστές παρουσιάζουν ένα απαιτητικό δίπτυχο σύγχρονου χορού μέσα από χορογραφίες των Cyril Baldy και Jesús Rubio Gamo.

Η αυριανή ημέρα κορυφώνεται στις 9 μ.μ. στην κεντρική πλατεία με την παράσταση «One Body» της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. Πρόκειται για μια δημιουργία αφιερωμένη στο σώμα ως φορέα μνήμης, φαντασίας και μεταμόρφωσης, μέσα από αποσπάσματα δύο εμβληματικών έργων της σύγχρονης διεθνούς χορογραφικής σκηνής, τα οποία παρουσιάζουν οι σπουδαστές του Γ' Έτους της Σχολής.