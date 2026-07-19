Ο Εισαγγελέας στο φεστιβάλ πολιτισμού του Δεσύλλα

Στις 18 Αυγούστου, ο ιστορικός Σιδηροδρομικός Σταθμός του Δεσύλλα θα γεμίσει ξανά ζωή, ανθρώπους και ιστορίες. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που γεννήθηκε από τον εθελοντισμό της ομάδας #αγαπάμεΔεσύλλα και εξελίχθηκε σε μια γιορτή πολιτισμού, μνήμης και δημιουργίας.

Σύμφωνα με την ομάδα, η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στους νέους. “Γιατί το μέλλον του τόπου μας ανήκει σε εκείνους που θα συνεχίσουν να αγαπούν, να δημιουργούν και να κρατούν ζωντανή την ιστορία του. Μέσα από δράσεις, μουσική, τέχνη, συζητήσεις και βιωματικές εμπειρίες, το τρένο γίνεται ξανά σημείο συνάντησης των γενεών και σύμβολο σύνδεσης ανθρώπων και πολιτισμού.

Το 192,4 δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι το σημείο όπου οι ράγες συναντούν τις αναμνήσεις, ο πολιτισμός συναντά τη φύση και οι άνθρωποι συναντούν τον τόπο τους.

Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε, για ακόμη μία χρονιά, μέρος μιας γιορτής που αποδεικνύει πως όταν μια κοινότητα ενώνεται, μπορεί να δημιουργήσει κάτι πραγματικά ξεχωριστό” τονίζεται από τους διοργανωτές.

Στο μουσικό κομμάτι, μεταξύ των καλλιτεχνών που θα δώσουν το παρών θα είναι ο Εισαγγελέας, ένας από τους πιο ξεχωριστούς εκπροσώπους της νέας γενιάς της ελληνικής rap σκηνής. Με αυθεντικό στίχο, δυναμική σκηνική παρουσία και μηνύματα που αγγίζουν τους νέους, αποδεικνύει πως η μουσική μπορεί να γίνει μέσο έμπνευσης, προβληματισμού και δημιουργίας.

"Η συμμετοχή του δεν είναι τυχαία. Το φετινό φεστιβάλ αποτελεί ένα αφιέρωμα στους νέους ανθρώπους που τολμούν να ονειρεύονται, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από την τέχνη, τον πολιτισμό και τη μουσική. Θέλουμε η σκηνή του ιστορικού Σιδηροδρομικού Σταθμού Δεσύλλα να γίνει χώρος συνάντησης διαφορετικών γενεών, όπου η ιστορία του τόπου μας συναντά τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία" σημειώνει η ομάδα αγαπάμεΔεσύλλα.