Δανειστική Βιβλιοθήκη στο Μανιατάκειο Ιδρυμα

Πέραν τούτων, είναι διαθέσιμες σημαντικές εκδόσεις, οι οποίες αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό της Κορώνης. Ανάμεσα στα ξεχωριστά τεκμήρια της Βιβλιοθήκης, βρίσκονται πολύτιμα έργα που αναδεικνύουν την ιστορία, τον πολιτισμό, την πνευματική κληρονομιά και τις παραδόσεις της Κορώνης. Ενδεικτικά αναφέρονται: Το βιβλίο «Μεθώνη και Κορώνη επί Ενετοκρατίας: Υπό κοινωνικήν, πολιτικήν και δημοσιονομικήν έποψιν», Αντώνιος Γ. Μομφερράτος (1914) το οποίο αποτελεί μία από πρώτες συστηματικές μελέτες της ιστορίας της Μεθώνης και της Κορώνης, κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας και το οποίο διακρίνεται για την τεκμηρίωση, την αξιοποίηση σπάνιων πηγών και τη μεθοδική παρουσίαση των διοικητικών, κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων της εποχής. Μια άλλη σημαντική έκδοση είναι το βιβλίο «Κορώνη», Βασίλειος Δ. Μάραντος (1976). Πρόκειται για μια συνοπτική ιστορική και τοπιογραφική παρουσίαση της Κορώνης. Με την αξιοποίηση ιστορικών μαρτυριών, και με γλαφυρή αφήγηση, ο συγγραφέας αναδεικνύει τη διαχρονική πορεία της πόλης από την αρχαιότητα έως τους νεότερους χρόνους, τη στρατηγική σημασία, τη συμβολή στη διαμόρφωση της ιστορίας της Μεσσηνίας και της Ελλάδας καθώς και την πολιτιστική της κληρονομιά. Στη συλλογή της Μανιατακείου Βιβλιοθήκης περιλαμβάνεται επίσης το βιβλίο «Κορώνη: Ιστορικά και Χριστιανικά μνημεία», Δημ. Γ. Μουρδουκούτας (Εκδόσεις Μεν. Κουτελάς & Ιω. Παπαδημητρόπουλος, εν Μεσσήνη), στο οποίο παρουσιάζονται το ιστορικό της εύρεσης της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Ελεήστριας, ο τελευταίος Επίσκοπος Κορώνης, η Επισκοπή Κορώνης, καθώς και η Ιερά Μονή Καλογραιών Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. «Κορώνη: Η προσωπογραφία μιας πολιτείας», Φώτιος Κ. Λίτσας (1983) είναι ένας ακόμη σημαντικός τίτλος. Το έργο αυτό απεικονίζει την πολυδιάστατη οντότητα της μικρής επαρχιακής Πολιτείας στον χώρο και τον χρόνο. Μια κριτική έκδοση και ερμηνεία της Συνθήκης της Σαπιέντζα (1209) αποτελεί η μελέτη «Στις απαρχές του θαλάσσιου κράτους της Βενετίας: Κορώνη και Μεθώνη (1204–1209)», Andrea Nanetti (2018), που φωτίζει τις απαρχές της βενετικής κυριαρχίας στην Κορώνη και τη Μεθώνη και τη σημασία τους στην ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου. Του ιδίου συγγραφέα είναι και ο «Ατλας της Ενετικής Μεσσηνίας: Κορώνη, Μεθώνη, Πύλος και τα νησιά τους (1207–1500 & 1685–1715)», που εκδόθηκε το 2011.

Το τρίγλωσσο αυτό βιβλίο των 335 σελίδων αποτελείται από χάρτες, γκραβούρες και κυρίως από σπάνια ντοκουμέντα από τις δύο περιόδους της Ενετοκρατίας (1207-1500 & 1685-1715) στην Ελλάδα και αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο που διαδραμάτισε στην ενετική ναυσιπλοΐα η Μεσσηνία, και συγκεκριμένα οι δύο Καστροπολιτείες, Κορώνη και Μεθώνη. Το έργο «Κορώνη και Μεθώνη: (ανατύπωση από το βιβλίο Κάστρα και Πολιτείες του Μοριά), Αθηνά Ταρσούλη (2003)», παρουσιάζει την ιστορική διαδρομή των δύο σημαντικών Καστροπολιτειών της Μεσσηνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική και πολιτιστική τους σημασία. Διαθέσιμη είναι επίσης μια σειρά εκδόσεων, του Μανιατακείου Ιδρύματος και άλλων, που προβάλλουν τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τη λαογραφία της Κορώνης. Το θερινό ωράριο λειτουργίας είναι Δευτέρα-Παρασκευή, από τις 9 π.μ.-1 μ.μ., και 7 μ.μ.-10 μ.μ.