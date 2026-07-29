Διεθνές workshop εκπαίδευσης στην Αρχαία Μεσσήνη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αρχαία Μεσσήνη, από 22 έως 28 Ιουλίου, το 1ο Διεθνές Θερινό Workshop του ευρωπαϊκού έργου CHeriDDOC (Erasmus+), με την υποστήριξη του Δήμου Μεσσήνης και της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Μεσσήνης.

Για μία εβδομάδα, η Αρχαία Μεσσήνη μετατράπηκε σε ένα διεθνές workshop εκπαίδευσης και συνεργασίας, όπου φιλοξενήθηκαν 26 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές Αρχιτεκτονικής, Αρχαιολογίας και Γεωπληροφορικής καθώς και 10 μέλη διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού από τρία ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, οι οποίοι συνεργάστηκαν στην εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών ψηφιακής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση και ανάδειξή της. Το workshop διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), σε συνεργασία με το Università degli Studi di Catania της Ιταλίας και το Otto-Friedrich-Universität Bamberg της Γερμανίας.

Κατά τη διάρκεια του workshop, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν και εργάστηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές φωτογραμμετρίας, laser scanning για τρισδιάστατη αποτύπωση, επίγειας και εναέριας καταγραφής και μεθόδους επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδομένων. Μέσα από τη συνεργασία σε μικτές διεθνείς ομάδες απέκτησαν πολύτιμη εμπειρία στη χρήση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το έργο CHeriDDOC έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον τομέα της ψηφιακής τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της ανάπτυξης σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού, της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στα προγράμματα σπουδών και της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων. Η επιλογή της Αρχαίας Μεσσήνης ως τόπου διεξαγωγής του πρώτου διεθνούς workshop του έργου αναδεικνύει τη διεθνή αξία του αρχαιολογικού χώρου και επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως πρότυπου χώρου εκπαίδευσης και εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι εταίροι του έργου είναι: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα) – Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας. Επιστημονικά υπεύθυνοι: Ομοτ. Καθ. Ανδρέας Γεωργόπουλος και Αναπ. Καθ. Μαρία Πατεράκη. Università degli Studi di Catania (Ιταλία) – Department of Civil Engineering and Architecture. Επιστημονική υπεύθυνη: Καθ. Cettina Santagati. Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Γερμανία) – Centre for Heritage Conservation Studies and Technologies. Επιστημονική υπεύθυνη: Καθ. Mona Hess. Το εργαστήριο αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία διεθνούς συνεργασίας, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάδειξης της Αρχαίας Μεσσήνης ως κέντρου εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς.