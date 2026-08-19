Πέντε συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Οιχαλία

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και συγκεκριμένα σε Μελιγαλά, Παναγάκια και Αγία Τριάδα, στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών.

Ειδικότερα ελέγχθησαν 21 άτομα, προσήχθησαν 7 από αυτά, ενώ συνελήφθησαν 5 άτομα για διάφορα αδικήματα. Ενας 60χρονος συνελήφθη στο Αριοχώρι για ναρκωτικά, μιας και κατείχε ένα γραμμάριο ηρωίνη. Αλλες τρεις συλλήψεις έγιναν για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Πρόκειται για έναν 52χρονο στην Καλαμάτα, μία 46χρονη στα Ακοβίτικα και έναν 13χρονο στην Καλαμάτα, ενώ συνελήφθη και ο 38χρονος πατέρας του για παραμέληση της εποπτείας του.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν και πέντε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως επισημαίνει η Αστυνομία “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.