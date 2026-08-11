Πολιτιστικό Φεστιβάλ σε Μεσσήνη και Αρχαία Μεσσήνη: Σύνδεση της αρχαίας κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία

Από τις 17 έως τις 28 Αυγούστου, η Μεσσήνη και η Αρχαία Μεσσήνη γίνονται τόπος συνάντησης ανθρώπων, ιδεών, τέχνης, ιστορίας και πολιτισμού, μέσα από το νέο πολιτιστικό φεστιβάλ "Messene Encounters 2026 – Από τα Ιθωμαία στο Βίωμα". Το Messene Encounters επιχειρεί να διαμορφώσει έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με την πολιτιστική κληρονομιά, που δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση μιας εκδήλωσης, αλλά μετατρέπει τον θεατή σε συμμέτοχο μιας ζωντανής πολιτιστικής εμπειρίας.

Αφετηρία της ιδέας αποτελούν τα Ιθωμαία, οι μεγάλες γιορτές της αρχαίας Μεσσήνης, και η επιθυμία να μεταφερθεί η έννοια της «συνάντησης» στο σήμερα. Το φεστιβάλ συνδέει την αρχαία κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία, την ιστορική μνήμη με το παρόν, την Αρχαία Μεσσήνη με τη σύγχρονη πόλη και τους ανθρώπους της. Κύριος διοργανωτής και συντονιστικός φορέας είναι το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης - Εθελοντισμός για Ολους, με τη διοργάνωση να στηρίζεται στη συνεργασία φορέων της αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της τοπικής κοινωνίας. Στη διοργάνωση συμμετέχουν ο Δήμος Μεσσήνης, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, το Σωματείο Εθελοντών Μεσσήνης - Εθελοντισμός για Ολους, ο Αθλητικός Παλαιστικός Σύλλογος Μεσσηνίας «Αριστόδημος», ο Σύλλογος Αθλούμενων Μεσσήνης, ο Δημοτικός Χορευτικός Ομιλος Μεσσήνης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχαία Μεσσήνη», ο Σύλλογος Απανταχού Νησιωτών «Ο Πάμισος», το Θεατρικό Εργαστήρι Μεσσήνης και ο Θεατρικός Ομιλος του 1ου Γενικού Λυκείου Μεσσήνης. Η συνεργασία διαφορετικών φορέων αποτελεί βασικό στοιχείο της διοργάνωσης, η οποία επιδιώκει να απλωθεί πέρα από έναν συγκεκριμένο χώρο και να συνδέσει την Αρχαία Μεσσήνη με τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής. Το πρόγραμμα του Messene Encounters 2026 περιλαμβάνει έξι θεματικές συναντήσεις, μέσα από τις οποίες προσεγγίζονται διαφορετικές πλευρές της πολιτιστικής εμπειρίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις στη Μεσσήνη και στην Αρχαία Μεσσήνη. Για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, δεν απαιτείται η καταβολή εισιτηρίου εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Δευτέρα 17 Αυγούστου στις 9 μ.μ.

Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης

Οι «Όρνιθες» του Αριστοφάνη – Η εφηβική ουτοπία στην Αρχαία Μεσσήνη

Το εφηβικό τμήμα του Θεατρικού Εργαστηρίου Μεσσήνης παρουσιάζει την αριστοφανική κωμωδία «Όρνιθες», μετατρέποντας τους νεαρούς ηθοποιούς σε κατοίκους της μυθικής Νεφελοκοκκυγίας, μιας πολιτείας που ονειρεύεται έναν δικαιότερο κόσμο ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους.

Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 9 μ.μ.

Αμφιθέατρο Πάρκου Μεσσήνης

Από τον Μύθο στο Ρεμπέτικο – Ιστορίες Πάθους και Μοίρας

Μια μουσικοθεατρική παράσταση που γεφυρώνει την αρχαία ελληνική γραμματεία με τη νεότερη ποίηση και το ρεμπέτικο τραγούδι. Αποσπάσματα από τη Σαπφώ, τον Σοφοκλή, τον Ευριπίδη και τον Αριστοφάνη συνομιλούν με τον Καβάφη, τον Ελύτη, τον Ρίτσο, τον Καββαδία, τη Μαρία Πολυδούρη, τον Εμπειρίκο, τον Καζαντζάκη και τον Παπαδιαμάντη, ενώ η Ρεμπέτικη Κομπανία Καλαμάτας συνοδεύει ζωντανά την αφήγηση. Η παράσταση πλαισιώνεται από δύο ηθοποιούς, αφηγητή και τη συμμετοχή του Δημοτικού Χορευτικού Ομίλου Μεσσήνης.

Κυριακή 23 Αυγούστου στις 5.30 μ.μ.

Γυμνάσιο – Παλαίστρα – Στάδιο Αρχαίας Μεσσήνης

Σαν άλλοι έφηβοι - Δραματοποιημένη Βιωματική Περιήγηση

Μια site-specific δράση που μετατρέπει τον αρχαιολογικό χώρο σε ζωντανό πεδίο εμπειρίας. Η περιήγηση ξεκινά από το Γυμνάσιο, συνεχίζεται στην Παλαίστρα με παρουσίαση της αρχαίας πάλης από τον σύλλογο «Αριστόδημος» και κορυφώνεται στο Στάδιο με συμβολική αναβίωση των Ιθωμαίων και επιδείξεις αρχαίων αγωνισμάτων από τον Σύλλογο Αθλουμένων Μεσσήνης και τον Αριστόδημο.

Τρίτη 25 Αυγούστου στις 8 μ.μ.

Αρχαίο Θέατρο Μεσσήνης

ΛύρΑυλος – 3.000 Χρόνια Ελληνική Μουσική

Το μουσικό σύνολο ΛύρΑυλος παρουσιάζει μια μοναδική μουσική διαδρομή τριών χιλιετιών μέσα από περισσότερα από είκοσι ανακατασκευασμένα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα. Αρχαίοι ύμνοι, μελοποιημένη ποίηση και σύγχρονες δημιουργίες αποκαλύπτουν τη διαχρονική συνέχεια της ελληνικής μουσικής παράδοσης.

Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 9 μ.μ.

Αμφιθέατρο Πάρκου Μεσσήνης

Γιώργος Μαρκόπουλος - «Πατρίδα μου είναι πλέον η μνήμη»

Ένα δραματοποιημένο αφιέρωμα στον σημαντικό ποιητή, μέσα από έναν σκηνικό διάλογο μιας μαθήτριας με τον ίδιο. Η παράσταση (Θεατρικό Αναλόγιο) ανασυνθέτει την πορεία του ποιητή από τα παιδικά χρόνια έως την ώριμη δημιουργία, φωτίζοντας τον κόσμο της μνήμης, του χρόνου και της ανθρώπινης ευαισθησίας.

Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9.15 μ.μ.

Αμφιθέατρο Πάρκου Μεσσήνης

Πέτρος Θέμελης - Ο άνθρωπος που ξύπνησε τη σιωπή των αιώνων

Η αυλαία του φεστιβάλ πέφτει με ένα αφιέρωμα στον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, τον αρχαιολόγο που ανέδειξε την Αρχαία Μεσσήνη από έναν σιωπηλό χώρο σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μεσογείου. Κεντρικός άξονας της εκδήλωσης αποτελεί η προβολή του ντοκιμαντέρ «Άγγιξα… Αγάπησα… Έσκαψα» του Μπάμπη Τσόκα. Η εκδήλωση αυτή επισφραγίζει τη δέσμευση όλων μας να διατηρήσουμε ζωντανό το πνεύμα του ανθρώπου που υπηρέτησε το όραμα της επανένταξης του αρχαιολογικού χώρου στην καθημερινότητα των πολιτών, δημιουργώντας γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.