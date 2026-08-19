«Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» σήμερα στη Μεσσήνη

Η θεατρική παράσταση «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», η κλασική κωμωδία των Τσιφόρου και Βασιλειάδη, θα ανέβει σήμερα στις 9 μ.μ. στο αμφιθέατρο του πάρκου Μεσσήνης, στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού Μεσσήνης 2026».

Στην παράσταση, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακωνσταντίνου, πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Περικλής Αλμπάνης, Σταμάτης Τζελέπης, Έλενα Τσεφαλά, Δημήτρης Πάσιος, Χρήστος Φωτίδης και Κατερίνα Παπασιδέρη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Δήμος Μεσσήνης καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να παρευρεθούν και να απολαύσουν μία κλασική ελληνική κωμωδία.