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Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2026 14:11

«Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» σήμερα στη Μεσσήνη

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«Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» σήμερα στη Μεσσήνη

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Η θεατρική παράσταση «Το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος», η κλασική κωμωδία των Τσιφόρου και Βασιλειάδη, θα ανέβει σήμερα στις 9 μ.μ. στο αμφιθέατρο του πάρκου Μεσσήνης, στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού Μεσσήνης 2026».

Στην παράσταση, σε σκηνοθεσία Ηλία Παπακωνσταντίνου, πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Περικλής Αλμπάνης, Σταμάτης Τζελέπης, Έλενα Τσεφαλά, Δημήτρης Πάσιος, Χρήστος Φωτίδης και Κατερίνα Παπασιδέρη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Ο Δήμος Μεσσήνης καλεί τους δημότες και τους επισκέπτες να παρευρεθούν και να απολαύσουν μία κλασική ελληνική κωμωδία.

Κατηγορία Πολιτισμός
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