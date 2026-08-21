Ξεκινούν ανασκαφές στην Αρχαία Μεσσήνη: Τρία χρόνια μετά τον θάνατο του καθηγητή Πέτρου Θέμελη

Τον Σεπτέμβριο ξεκινούν ξανά οι ανασκαφές στην Αρχαία Μεσσήνη, οι οποίες είχαν διακοπεί τα τελευταία τρία χρόνια μετά τον θάνατο του αείμνηστου καθηγητή Πέτρου Θέμελη.

Αυτό δήλωσε στην «Ε» η πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών Εύη Λαμπροπούλου, προσθέτοντας ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα τη συνέχιση των ανασκαφών στο πλαίσιο νέου πενταετούς προγράμματος. Παράλληλα, βασικός στόχος παραμένει η αναστήλωση και η ανάδειξη των μνημείων της Αρχαίας Μεσσήνης.

Επικεφαλής των ανασκαφικών εργασιών θα είναι οι αρχαιολόγοι Νίκος Καλτσάς, Νίκος Τσιβίκης και Εύη Λαμπροπούλου. Όπως ανέφερε η κ. Λαμπροπούλου, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από τις Ρωμαϊκές Θέρμες (φωτογραφία), συνεχίζοντας ουσιαστικά το ανασκαφικό έργο του Πέτρου Θέμελη.

Στόχος του πενταετούς προγράμματος που ενέκρινε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο είναι να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι ανασκαφικές εργασίες, ώστε να έρθουν στο φως τα μνημεία και τα ευρήματα που εξακολουθεί να κρύβει η Αρχαία Μεσσήνη. Στις ανασκαφές θα εργαστούν και Μεσσήνιοι συνεργάτες του Πέτρου Θέμελη, οι οποίοι συμμετείχαν επί χρόνια στο έργο του.

Παράλληλα, με τη συνδρομή των χορηγών θα καταβληθεί προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες και να συνεχιστούν οι αναστηλώσεις και η ανάδειξη των ευρημάτων.

Η πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών υπενθύμισε επίσης το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και της Εταιρείας, τονίζοντας την άριστη συνεργασία που υπάρχει με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τη γενική γραμματέα του υπουργείου Ολυμπία Βικάτου.

Τέλος, η κ. Λαμπροπούλου επισήμανε ότι χάρη στις χορηγίες είναι διασφαλισμένη η συντήρηση και η καθαριότητα του αρχαιολογικού χώρου, ώστε η Αρχαία Μεσσήνη να διατηρείται στην κατάσταση που αρμόζει σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

Θ.Λ.