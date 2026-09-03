Το μουσικό σύνολο «Kalamata Music Ensemble» αύριο στην Κορώνη

Οι Μιχάλης Κουντούρης στο βιολί, Διονύσης Κοτταρίδης στο βιολοντσέλο και Γιάννης Σιψάκος στο πιάνο, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα από την κλασική στην ελληνική, λάτιν και τη μουσική κινηματογράφου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των H. Zimmer, D. Shostakovich, Ε. Καραΐνδρου, F. Schubert, N. Piovani, E. Morricone, A. Piazzolla και άλλων συνθετών. Τα εισιτήρια κοστίζουν 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr και από το κατάστημα «Αλντεμπαράν».
Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2026 16:07
Το μουσικό σύνολο «Kalamata Music Ensemble» αύριο στην ΚορώνηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το μουσικό σύνολο «Kalamata Music Ensemble» θα δώσει συναυλία αύριο, Παρασκευή, στις 8.45 μ.μ., στην Κορώνη (χώρος Ελεήστριας), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.
Κατηγορία Πολιτισμός