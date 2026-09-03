eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 03 Σεπτεμβρίου 2026 16:07

Το μουσικό σύνολο «Kalamata Music Ensemble» αύριο στην Κορώνη

Γράφτηκε από την

Το μουσικό σύνολο «Kalamata Music Ensemble» αύριο στην Κορώνη

Premium Strom

Το μουσικό σύνολο «Kalamata Music Ensemble» θα δώσει συναυλία αύριο, Παρασκευή, στις 8.45 μ.μ., στην Κορώνη (χώρος Ελεήστριας), στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

Οι Μιχάλης Κουντούρης στο βιολί, Διονύσης Κοτταρίδης στο βιολοντσέλο και Γιάννης Σιψάκος στο πιάνο, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα από την κλασική στην ελληνική, λάτιν και τη μουσική κινηματογράφου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των H. Zimmer, D. Shostakovich, Ε. Καραΐνδρου, F. Schubert, N. Piovani, E. Morricone, A. Piazzolla και άλλων συνθετών. Τα εισιτήρια κοστίζουν 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr και από το κατάστημα «Αλντεμπαράν».

Κατηγορία Πολιτισμός
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις