Το μουσικό σύνολο «Kalamata Music Ensemble» αύριο στην Κορώνη

Οι Μιχάλης Κουντούρης στο βιολί, Διονύσης Κοτταρίδης στο βιολοντσέλο και Γιάννης Σιψάκος στο πιάνο, παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα από την κλασική στην ελληνική, λάτιν και τη μουσική κινηματογράφου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των H. Zimmer, D. Shostakovich, Ε. Καραΐνδρου, F. Schubert, N. Piovani, E. Morricone, A. Piazzolla και άλλων συνθετών. Τα εισιτήρια κοστίζουν 12, 10 και 7 ευρώ, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για άτομα κάτω των 18 ετών. Η προπώληση γίνεται μέσω του ticketservices.gr και από το κατάστημα «Αλντεμπαράν».